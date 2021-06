Cet ordinateur portable chinois avec écran 2K est en vente sur Amazon : il ne coûte que 379 euros et est expédié depuis l’Espagne | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’un des ordinateurs portables les plus attractifs sur Amazon en ce moment est celui d’une marque chinoise, Chuwi, qui le vend à moins de 400 euros et propose des fonctionnalités assez complètes.

Le prix des ordinateurs a monté en flèche ces derniers temps, bien qu’il s’agisse principalement d’une dynamique qui affecte les modèles de jeux, à partir desquels sont généralement enregistrés les moins chers, conçus pour le télétravail et pour les étudiants, bien que ceux-ci présentent certains problèmes de stock.

Cette situation a ouvert les portes de l’Occident à plusieurs marques asiatiques, qui vendent non seulement des ordinateurs portables et des téléphones, mais aussi des ordinateurs, et ce à des prix très compétitifs. C’est le cas de Chuwi, qui est en Espagne depuis plusieurs années et qui propose un ordinateur portable assez compétitif sur Amazon.

C’est le Chuwi GemiBook Pro et il ne coûte que 379 euros, bien que pour cela, vous devez appliquer le coupon de réduction de 50 euros qui se trouve sur Amazon, le laissant à un prix avantageux, surtout si vous regardez ses caractéristiques.

Cet ordinateur ultraléger pèse à peine 1,50 kg, est livré avec Windows 10 et un écran 2K de 14 pouces, mais il se distingue sans aucun doute par son prix extraordinairement bas.

La livraison est gratuite, comme c’est souvent le cas sur Amazon pour les commandes de 29 euros que vous ayez Prime ou non.

Dans un contexte où la demande a explosé en raison de l’essor du télétravail, surtout à l’approche des vacances d’été, il est toujours surprenant et utile de trouver un tel modèle proposé.

Écran 2K, 16 Go de RAM et jusqu’à WiFi 6

Lorsque nous parlons des caractéristiques étonnantes du Chuwi GemiBook Pro, nous entendons plusieurs que vous ne vous attendriez pas à voir dans un ordinateur portable aussi bon marché.

Par exemple, le WiFi 6, qui est venu pour au moins la prochaine décennie et rendra votre connexion beaucoup plus stable et plus rapide, bien que vous deviez d’abord vous procurer un routeur compatible.

De plus, il dispose de 16 Go de RAM et d’un écran 2K de 14 pouces, il n’est donc pas mal du tout comme ultrabook.

Un ordinateur portable offre de la polyvalence et, dans de nombreux cas, beaucoup de puissance. Ce sont quelques modèles low cost avec Windows 10 qui résoudront une bonne partie de vos problèmes.

Voici ses autres caractéristiques :

Taille de l’écran : 14″ Résolution de l’écran : 2160 x 1444 (2K) Poids : 1,5 kg Processeur : Intel Celeron J4125 RAM : 16 Go DDR4 Stockage : 512 Go Système d’exploitation : Windows 10 Home WiFi 6

Le fait qu’il soit déjà fourni avec Windows 10 est quelque chose de commun parmi les ordinateurs portables chinois et permet de gagner du temps, car l’ordinateur est complètement prêt à commencer à l’utiliser.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.