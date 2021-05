Cet ordinateur portable chinois avec Windows 10 dispose également d’un SSD et d’un prix très attractif sur Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

De plus en plus d’ordinateurs portables arrivent d’Asie et sont de plus en plus acceptés en Occident, notamment de marques comme Teclast ou Chuwi, qui ont plusieurs modèles en vente dans des magasins comme Amazon.

Actuellement, le marché international de l’informatique connaît de très graves problèmes, et c’est que les pénuries de puces ont fait grimper les prix ou il n’y a tout simplement pas de stock de PC disponible, quelque chose qui affecte principalement les modèles de jeux de bureau, mais se propage progressivement à d’autres modèles.

Le fait que les marques asiatiques se soient dirigées de manière décisive vers des marchés comme l’Espagne aide beaucoup., avec le lancement de tablettes et d’ordinateurs portables haut de gamme à des prix raisonnables. À l’heure actuelle, par exemple, dans des magasins comme Amazon, il y en a des dizaines. Le Teclast F15 est un étui, et il coûte 429 euros.

Nous parlons d’un ordinateur qui, par exemple, dispose d’un stockage SSD et qui a également Windows 10 comme système d’exploitation, et c’est que tous ces ordinateurs portables chinois (ou presque tous) sont généralement déjà livrés avec le système d’exploitation Microsoft.

Cet ordinateur portable ultraléger ne pèse que 1,8 kg. De plus, il dispose d’un SSD de grande capacité et d’un écran Full HD de 15,6 “, il est donc idéal pour étudier ou travailler.

La livraison est gratuite et s’effectue depuis l’Espagne, comme pour pratiquement toutes les commandes sur Amazon. Bien sûr, il y a quelque chose de très important à garder à l’esprit: son clavier n’a pas de Ñ, bien qu’il soit livré avec des autocollants pour remapper manuellement les touches.

Une autre option est de l’acheter sur AliExpress, où il est beaucoup moins cher, puisqu’il coûte 330 euros. L’inconvénient est qu’il est expédié depuis la Chine avec une livraison en seulement 10 jours.

Intel Celeron et SSD, performances basiques mais acceptables

Les fonctionnalités de ce Teclast F15 sont basiques, oui, mais largement suffisantes si vous cherchez un ordinateur portable pour travailler ou étudier. Il faut commencer par son écran, qui mesure 15,6 “et a une résolution Full HD, ce que les modèles les plus abordables n’offrent généralement pas.

La maîtrise est un autre point positif. Votre Intel Celeron N4100 est un processeur de base, mais pris en charge par un SSD de 256 Go, il gagne des entiers pour faire de Windows 10 le meilleur de lui-même.

Un ordinateur portable offre de la polyvalence et, dans de nombreux cas, beaucoup de puissance. Ce sont des modèles bon marché avec Windows 10 qui résoudront une bonne partie de vos problèmes.

Des applications comme Chrome, Microsoft Teams ou Zoom fonctionneront bien avec ce paramètre de plus en plus courant.

Il est évident que les problèmes d’approvisionnement en puces et autres composants affectent des modèles plus haut de gamme, notamment ceux dotés d’une carte graphique dédiée, ce qui n’est pas le cas.

