Cet ordinateur portable chinois avec Windows 10 est en vente pour seulement 300 euros sur Amazon, et avec une mise à niveau vers Windows 11 en vue | La technologie

Les marques asiatiques ont déjà conquis le marché du mobile en Occident et se lancent désormais sur le marché de l’informatique, et elles le font discrètement mais fermement grâce à des prix très compétitifs.

Si vous êtes à la recherche d’un ordinateur portable bon marché à acheter, un ordinateur qui, si possible, est déjà livré avec Windows 10 préinstallé en usine, voici une bonne nouvelle : l’un des principaux modèles Chuwi est en vente sur Amazon.

Cette entreprise chinoise a plusieurs de ces ordinateurs à vendre, en serrant toujours leurs prix au maximum. Le Chuwi Herobook Pro en fait partie et ne coûte désormais plus que 309 euros – en appliquant le coupon de réduction de 30 euros qui apparaît sous le prix – une véritable aubaine si l’on regarde ses spécifications.

Cet ultrabook ne pèse que 1,4 kg et est livré avec Windows 10, en plus d’équiper un écran Full HD inhabituel parmi les ordinateurs portables les plus abordables.

Il est vendu par Amazon et l’expédition se fait depuis l’Espagne avec toutes les garanties qu’offre ce magasin à ses clients, y compris bien sûr la garantie de deux ans pour les produits neufs vendus dans notre pays.

Le fait qu’il soit livré avec Windows 10 pré-installé rend les choses beaucoup plus faciles, d’autant plus qu’à ce stade, la plupart des ordinateurs portables bon marché, ceux d’environ 300 euros, sont livrés sans système d’exploitation, ce qui vous oblige à l’installer vous-même.

De plus, il ouvre la voie à une future mise à jour de Windows 11, qui arrive et peut être installée sur pratiquement n’importe quel ordinateur.

En raison des caractéristiques techniques, il dispose de tout le nécessaire pour que le système d’exploitation Microsoft fonctionne correctement. Par exemple, équiper un processeur Intel Celeron N4020, plus stockage SSD, gage de rapidité aujourd’hui.

Avec 8 Go de RAM, il complète un cahier des charges qui en fait une bonne option pour les étudiants, mais aussi pour les travailleurs, même si évidemment pour son prix on ne peut lui demander une puissance excessive avec des applications trop gourmandes.

Voici ses principales caractéristiques :

Taille de l’écran : 14,1″ Résolution de l’écran : Full HD Poids : 1,39 kg Processeur : Intel Celeron N4000 Mémoire RAM : 8 Go DDR4 Stockage : 256 Go SSD Système d’exploitation : Windows 10

La livraison est gratuite que vous ayez un compte Amazon Prime ou non, bien qu’il soit toujours préférable d’en profiter pour vous inscrire au mois d’essai gratuit sans permanence, ce qui accélère la livraison et vous permet de regarder la meilleure série Prime Video pendant 30 jours .

