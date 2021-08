Cet ordinateur portable de 11e génération i5 ne coûte que 529 € et est parfait pour la rentrée | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Il y a moins d’un mois pour retourner à l’école, et avec lui la nécessité d’avoir à faire avec un ordinateur portable à un bon prix, mais en même temps offre les meilleures fonctionnalités pour que toutes sortes de programmes de productivité puissent être exécutés, et aussi des jeux vidéo.

Et comme retourner à l’école n’est jamais bon marché, Trouver un ordinateur portable de nouvelle génération à un prix abordable est vraiment recommandé, et nous avons trouvé pour vous cet ordinateur portable qui est actuellement en vente et pratiquement sans prix.

Et est-ce que l’ordinateur portable Medion Akoya S15449 ne coûte que 529 €, grâce à son 110 € de réduction par rapport à son prix indiqué précédemment.

Avec un i5 à la pointe de la technologie et un énorme stockage SSD de 512 Go, cet ordinateur portable est idéal pour travailler et jouer, et est également assez léger.

Cet ordinateur portable à 529 € est vendu par composants PC, et en plus vous pouvez le recevoir chez vous avec la livraison gratuite. Il est préférable de faire tous les achats avant septembre car ces types de produits, en raison du thème de la rentrée scolaire, seront épuisés.

Comme nous l’avons dit, il s’agit d’un ordinateur portable hautes performances qui monte un Panneau de 15,6 pouces en résolution FullHD. A l’intérieur il y a un Processeur Intel Core i5-1135G7 de nouvelle génération 4 cœurs alimentés par le processeur graphique Intel IRIS Xe.

La bonne chose à propos de ce processeur est qu’il est compatible avec Windows 11, vous pouvez donc passer à ce système d’exploitation lorsqu’il sera disponible début 2022. Bien sûr, l’offre actuelle est sans système d’exploitation, vous devrez donc obtenir un licence pour séparé.

Cette configuration de vente est commercialisée avec 8 Go de RAM DDR4 et 512 Go de stockage SSD, assurant ainsi la vitesse de lecture et d’écriture la plus élevée.

Il est livré avec une webcam frontale haute résolution intégrée, un microphone et même un clavier rétroéclairé, il n’y aura donc aucune excuse pour utiliser cet ordinateur portable pour des appels vidéo ou pour travailler ou jouer dans des conditions de faible luminosité.

