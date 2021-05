Cet ordinateur portable de jeu avec 16 Go de RAM et GTX 1650 presque parfait et aussi pas cher : il ne coûte que 749 € chez Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

La pénurie de semi-conducteurs rend les PC de jeu de bureau rares dans le monde entier, ce qui fait l’attrait des ordinateurs portables pour les jeux, en particulier les modèles plus ou moins abordables.

Si vous êtes à la recherche d’un ordinateur de jeu depuis un certain temps, vous avez peut-être remarqué que les choses ne sont pas faciles et que cela empire aussi pendant des semaines. Cela est dû à la pénurie généralisée de processeurs et de cartes graphiques, ce qui affecte particulièrement les PC de bureau, mais a même causé des problèmes à la chaîne d’approvisionnement automobile, pour ne citer que l’un des cas les plus curieux.

Cela rend très difficile l’achat d’un ordinateur de jeu bon marché, et ceux qui sont disponibles ont monté en flèche leurs prix. Par chance, Certains modèles d’ordinateurs portables ont été sauvegardés, comme celui qui se vend très bien sur Amazon depuis des mois, un ASUS TUF qui ne coûte que 749 euros.

Ils sont à 50 euros sur son prix officiel, une bonne remise compte tenu des circonstances et aussi de ses prestations, qui sont pas mal du tout.

Cet ordinateur portable de jeu est peu coûteux et puissant, avec une GTX 1650 comme carte graphique et un processeur Ryzen 5 hautes performances, une bonne option pour les budgets un peu serrés.

Par exemple, Il dispose de 16 Go de RAM et d’une carte graphique dédiée, la Nvidia GeForce GTX 1650, plus que suffisant pour jouer en Full HD à pratiquement n’importe quel jeu actuel, comme Call of Duty: Warzone, entre autres.

Sans système d’exploitation mais avec un maximum de fluidité

Les spécifications techniques de ce ASUS TUF Gaming FX505DT-HN540 proposé par Amazon ils sont assez bons, milieu de gamme ou même haut-médium.

Par exemple, avec un processeur Ryzen 7 de troisième génération, vous pouvez vous attendre à ce qu’il exécute n’importe quelle application Windows sans aucun problème, bien que pour cela, vous devez d’abord installer Windows 10 en tant que système d’exploitation, et cet ordinateur portable est livré sans système d’exploitation, quelque chose de plus en plus commun.

Les lumières RVB et un design futuriste ne suffisent pas pour déterminer si un ordinateur portable de jeu vous convient. Dans ce guide, nous vous disons ce qu’il faut garder à l’esprit.

Voici quelques-unes de ses caractéristiques :

Processeur : AMD Ryzen 7 3750H RAM : 16 Go DDR4 Stockage : 512 Go SSD Carte graphique : 4 Go Nvidia GeForce GTX 1650 Pas de système d’exploitation

En fonction de l’usage que vous allez lui en donner, il faut choisir un portable gamer ou un autre. Ici, nous vous disons ce que vous devez prendre en compte, bien que cela affecte principalement la puissance, la taille, le poids ou la capacité de stockage.

En l’occurrence, l’ASUS TUF est un PC qui n’a pas grand-chose à envier à d’autres bien plus chers à tous les niveaux.

