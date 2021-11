Cet ordinateur portable de jeu est une bête avec RTX 3050 et le dernier i7 du marché, et maintenant il est moins cher que jamais | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le jeu sur PC vit un nouvel âge d’or grâce au vaste catalogue de jeux et de services disponibles. Si vous cherchez un ordinateur qui vous permette de le rejoindre, c’est le moment.

Les ordinateurs portables prennent du bon temps, notamment parce qu’il existe des modèles de plus en plus puissants à meilleur prix, mais aussi parce que leur utilité augmente avec le télétravail et avec l’arrivée de services comme le Game Pass.

Cela peut vous inciter à acheter un bon ordinateur portable de jeu, qui vous garantit de jouer à tout ce que vous voulez et comme vous le souhaitez. Si c’est le cas, vous avez de la chance car Amazon propose le MSI Katana GF66 avec RTX 3050 et un Intel Core i7 de 11e génération en vente pour 979 euros.

Ordinateur portable de jeu avec écran 15,6″ FHD 144Hz, processeur Intel Core i7 11800H de 11e génération, 16 Go DDR4 – 3200 RAM et 4 Go de carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050. Livré sans système d’exploitation.

Bien que ce soit un prix élevé, il est bien inférieur à ce que j’avais avant depuis Amazon applique pas moins de 270 euros de remise sur son prix précédent, qui est dit bientôt.

Il a tout ce dont vous avez besoin pour jouer au plus haut niveau, pour la puissance et pour d’autres détails tels que son écran, qui mesure 15,6 pouces et a un taux de rafraîchissement de 144 Hz, parfait pour profiter d’une expérience beaucoup plus fluide.

De plus, il y a un détail particulièrement important, c’est qu’il est assez léger pour un modèle de jeu, puisqu’il ne pèse que 2,1 kg. Normalement, ces types d’ordinateurs ont tendance à être beaucoup plus lourds et plus épais.

Voici ses principales spécifications techniques :

Taille de l’écran : 15,6″ Poids : 2,1 kg Processeur : Intel Core i5-11800H Carte graphique : 4 Go Nvidia GeForce RTX 3050 Mémoire RAM : 16 Go Stockage DDR4 : 512 Go SSD Système d’exploitation : Sans système d’exploitation

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, il y a un petit problème : il est livré sans système d’exploitation pré-installé en usine, et cela signifie que vous devrez être celui qui installera Windows 10 à partir de zéro, bien que vous puissiez également opter directement pour Windows 11 et profitez des nouvelles introduites par Microsoft.

La livraison est gratuite. C’est toujours comme ça dans les commandes qui dépassent 29 euros sur Amazon que vous ayez un compte Prime ou non, bien que puisque vous allez jouer il soit conseillé de l’avoir pour bénéficier des cadeaux que Prime Gaming offre.

