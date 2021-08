Cet ordinateur portable de jeu temporaire Lenovo RTX 3070 est tombé à 2 624 AU $ sur eBay

La boutique officielle de Lenovo sur eBay vient de lancer une vente de 20 %, et bien que la sélection incluse d’ordinateurs portables soit quelque peu limitée, il reste encore d’excellentes offres disponibles.

Notre premier choix est un monstrueux ordinateur portable de jeu Lenovo Legion 5 Pro à 20% de réduction – nous avons attribué à cet ordinateur portable cinq étoiles dans notre revue en juin, et avec sa fiche technique impressionnante comprenant un GPU RTX 3070, nous sommes ravis de voir il en vente.

Il existe également des ordinateurs portables de jeu moins chers disponibles avec les GPU RTX 2060 si vous n’avez pas besoin de la pointe des cartes graphiques. Si vous êtes heureux de ne pas jouer au jeu, il existe d’excellentes options d’ordinateurs portables portables pour travailler à domicile. Nous avons mis en évidence les meilleures remises de la vente ci-dessous, ou vous pouvez consulter tout ce qui est inclus sur eBay.

Lenovo Légion 5 Pro | Ryzen 7 5800H / 32 Go de RAM / 1 To de SSD / RTX 3070 | 3 279 $ AU 2 623,20 AU$ sur Lenovo eBay (économisez AU$655.80)

Le Lenovo Legion 5 Pro est sans conteste l’un des meilleurs ordinateurs portables de jeu que nous ayons jamais testés. Cette configuration a une combinaison très solide de processeur AMD 5800H et de processeur graphique Nvidia RTX 3070, combinée à un écran IPS de 16 pouces optimisé pour les jeux, inhabituel mais convaincant, qui contient G-Sync, un taux de rafraîchissement de 165 Hz et une résolution de 2 560 x 1 600 pixels. résolution. De plus, avec un SSD de 1 To et 32 ​​Go de RAM, il gérera pratiquement tout ce que vous pouvez lui lancer. Vous pouvez économiser 655 AU $ lorsque vous achetez dans la boutique eBay de Lenovo et entrez le code LNVO20.Voir l’offre

Lenovo Legion Slim 7i | i7 / 16 Go de RAM / 1 To de SSD / RTX 2060 | 2 499 AU$ 1 999,20 AUD sur Lenovo eBay (économisez 499,80 $ AU)

La fiche technique du Lenovo Legion Slim 7i n’est pas aussi impressionnante que celle du Legion 5 Pro ci-dessus, mais vous paierez beaucoup moins cher pour la machine. Il est équipé d’un processeur i7 de 10e génération et d’une carte graphique RTX 2060, et pour l’écran de 15,6 pouces, vous obtenez une résolution 1080p plus standard avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Malgré ces composants, c’est l’un des ordinateurs portables de jeu les plus minces du marché. Maintenant AU$499 de rabais avec le code LNVO20.Voir l’offre

Lenovo ThinkPad X1 Carbon (Gen 8) | i5 / 16 Go de RAM / 512 Go de SSD | 2 519 AU$ 2 015,20 AU $ sur Lenovo eBay (économisez 503,8 $ AU)

Cet ordinateur portable appartient à la gamme Lenovo axée sur les affaires, et bien que nous n’ayons pas passé de temps avec ce modèle de nouvelle génération nous-mêmes, nos collègues de Laptop Mag lui ont attribué 4,5 étoiles dans leur évaluation. Il est incroyablement léger, mais aussi durable, et il est livré avec un clavier de premier ordre. Sous le capot, vous trouverez une puce Intel i5 de 10e génération et 16 Go de RAM, bien que vous n’obteniez que des graphiques Intel intégrés. Obtenez la remise de 503 AU $ de la boutique eBay de Lenovo en utilisant le code LNVO20.Voir l’offre