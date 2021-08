Cet ordinateur portable HP 15 pouces avec processeur Intel de nouvelle génération et Windows 10 a une autonomie d’une journée et il est en vente | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Aujourd’hui, un ordinateur portable est devenu un appareil indispensable, pour ne pas être attaché au même endroit. HP est l’une des marques de référence, et ce modèle de nouvelle génération est à prix réduit.

Les ordinateurs portables ont été réaffirmées l’année dernière, et la réalité est qu’elles sont très pratiques pour Travail à domicile, mais aussi pour regarder des séries et des films, jouer à des jeux, étudier, rechercher des informations, utiliser les réseaux sociaux, beaucoup plus.

Si vous cherchez Un ordinateur portable de marque à prix réduit, le HP 15s-fq2037ns de nouvelle génération avec Windows 10 est réduit de 35 euros et il reste à seulement 466 euros. Vendu par Amazon, livraison gratuite sous 24h.

est Ordinateur portable HP 15,6 pouces possède un processeur Intel 11 génération, récemment sorti, avec 8 Go de mémoire et suffisamment de puissance pour travailler, étudier, regarder des séries et des films, des réseaux sociaux et des jeux standard. Un PC pour toute la famille, dont la batterie vous durera toute la journée.

Ordinateur portable HP 15 pouces avec Intel 3 11 Generation et Windows 10 pour seulement 466 euros

Il dispose d’un écran antireflet de 15,6 pouces avec une résolution Full HD, avec un processeur Intel Core i3-1115G4 de 11e génération et 8 Go de RAM DDR4.

L’espace de stockage est 256 Go sur un SSD M.2, et est livré avec Windows 10, vous n’avez donc pas besoin de l’acheter séparément.

Il dispose également du WiFi ac MU-MIMO, de 3 ports USB 3.0 (dont un USB Type C), d’une sortie HDMI et de doubles haut-parleurs.

HP souligne que le point fort de cet ordinateur portable est la batterie. Tu peux travailler entre 7,5 et 9 heures pas besoin de recharger. Il est également très silencieux, et chauffe très peu.

C’est un excellent ordinateur portable pour le travail, les études et le divertissement. Il est vrai que vous ne pourrez pas jouer aux jeux les plus puissants, mais vous pourrez jouer à des jeux standards qui ne nécessitent pas beaucoup de puissance graphique.

Le L’ordinateur portable HP 15s-fq2037ns de nouvelle génération avec Windows 10 est réduit de 35 euros et il reste à seulement 466 euros. Vendu par Amazon, livraison gratuite sous 24h.

