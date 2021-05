Cet ordinateur portable HP a Windows 10 et est étonnamment bon marché : il ne coûte que 299 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous recherchez un deuxième ordinateur, un ordinateur portable pour vos enfants ou un ordinateur que vous pouvez emporter avec vous à l’université ou au travail et qui exécute Windows 10 et des applications de productivité telles qu’Office, vous pouvez opter pour un ordinateur portable d’entreprises comme HP qui ne déçoit, et maintenant, grâce à une promotion MediaMarkt, vous pouvez en obtenir un pratiquement offert.

Et si vous pensiez qu’investir dans un ordinateur était une dépense importante, vous vous trompez, car grâce à cette promotion Mediamarkt vous pouvez prendre un ordinateur portable d’entrée de gamme de la marque HP à un prix impensable, moins de 300 € et plus avec système d’exploitation inclus.

Cet ordinateur portable HP de 14 pouces à seulement 299 € sur Mediamarkt est réduit de 30 € par rapport à son prix indiqué précédemment, et dispose d’unités limitées.

Cet ordinateur est livré avec Windows 10 préinstallé, plus un stockage eMMC de 64 Go et un processeur AMD d’entrée de gamme.

L’ordinateur portable HP de l’offre à seulement 299 euros est celui qui est livré avec un Écran de 14 pouces à résolution HD, et vous pouvez le récupérer dans votre magasin Mediamarkt préféré en seulement 30 minutes après avoir effectué l’achat, ou attendre qu’il soit livré par courrier express pendant les prochaines 48 heures.

Cet ordinateur portable HP de l’affaire livré avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, et le meilleur de tous, il est livré avec Windows 10 Famille standard, vous n’aurez donc pas à investir dans une licence distincte.

C’est un ordinateur portable conçu pour la productivité, notamment pour gérer les applications les plus populaires du marché et vous pourriez même l’utiliser pour des jeux vidéo qui ne sont pas excessivement exigeants. La vérité est que pour seulement 299 €, c’est l’une des meilleures promotions pour renouveler votre ordinateur portable.

