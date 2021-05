Cet ordinateur portable Huawei de 16 Go de RAM est équipé de Windows 10 et est livré avec un cadeau: un casque antibruit | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

En raison de l’écosystème numérique dans lequel nous nous trouvons, il est maintenant essentiel que nous ayons au moins deux ordinateurs portables, un que nous pouvons faire réparer à la maison et un autre que nous pouvons emmener à l’université ou au bureau, et que vous recherchez appareil principal ou secondaire, les Huawei MateBook sont les meilleures options à cet égard en raison d’un bon équilibre technologique et de la qualité de tous les matériaux.

Cependant, le Huawei MateBook D 15 2021 que nous avons adoré dans notre examen, est un ordinateur portable haut de gamme avec pratiquement toutes les fonctionnalités notables que vous pouvez maintenant mettre en vente grâce au propre magasin de Huawei.

En fait, vous pouvez maintenant acheter le Huawei MateBook D 15 2021 pour seulement 849 €, mais le meilleur de tous est que vous allez obtenir les écouteurs sans fil FreeBuds 3i totalement gratuits et qui sont évalués à 99 €.

Nouvelle génération de l’un des ordinateurs portables ultra-fins les plus populaires de Huawei. Il conserve la ligne de conception des modèles précédents et se distingue par l’incorporation de processeurs Intel Core de 11e génération et du WiFi 6.

Le Huawei MateBook D 15 2021 de l’offre à 849 € avec le casque FreeBuds 3i en cadeau, il est livré avec Windows 10 et en ce moment il a des unités très limitées, c’est donc une excellente opportunité en raison de sa vente et aussi du cadeau.

Le MateBook D 15 2021 est un ordinateur portable doté d’un Panneau de 15,6 pouces à une résolution de 1920 × 1080 px, et ce que nous aimons, c’est qu’il a le processeur Intel Core i5-1135G7 avec le processeur graphique Intel Iris Xe.

Ce modèle d’offre comprend 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD, ce qui garantit la vitesse maximale de lecture et d’écriture.

D’autres fonctionnalités à ne pas négliger sont sa connectivité sans fil Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 et l’inclusion de Windows 10 en standard, vous n’aurez donc pas à investir séparément dans un système d’exploitation.

Si vous souhaitez vous tenir au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.