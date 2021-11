Cet ordinateur portable Huawei de seulement 1,5 kg est à prix cassé, pour 459 euros et avec mise à niveau vers Windows 11 | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Parmi les nombreux ordinateurs qu’Amazon a réduits dans ses offres Black Friday, il y en a un de Huawei, un ultra-léger qui est désormais à un prix avantageux.

Amazon a jeté la maison par la fenêtre la semaine précédant le Black Friday, anticipant pratiquement toutes les offres qui seront disponibles vendredi prochain, y compris celles qui concernent des produits de premier ordre.

Il existe, par exemple, de nombreux ordinateurs portables dont le prix baisse considérablement, beaucoup d’entre eux pouvant être entièrement mis à niveau vers le nouveau Windows 11, doté de nombreuses nouvelles fonctionnalités de conception et de performances. De tous, probablement l’un des meilleurs rapport qualité-prix est le Huawei Matebook D15 2020, qui est réduit à 459 euros sur Amazon et également dans la boutique officielle Huawei, tous deux avec la livraison gratuite.

Cet ordinateur de 15,6″ pèse un peu plus de 1,5 kg. Avec son processeur Intel Core i3, il dispose d’une puissance plus que suffisante pour assurer le bon fonctionnement de Windows 10.

Auparavant, il coûtait 549 euros et était déjà en vente. Maintenant, il baisse un peu plus pour pulvériser son propre record de prix.

Nous parlons d’une version spécifique, celle qui équipe un processeur Intel Core i3 comme processeur et stockage SSD, en plus de toutes les fonctionnalités qui en font un excellent ordinateur portable ultrabook, telles que le poids de seulement 1,5 kg.

Il dispose d’un capteur d’empreintes digitales pour se connecter à Windows et à certaines applications, de bonnes performances et une autonomie de plus de 10 heures.

Si vous avez envisagé d’acheter un ordinateur portable Huawei, c’est un bon choix. Ils sont parmi les meilleurs du marché. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir dans ce guide d’achat d’un ordinateur portable Huawei.

Taille de l’écran : 15,6″ Résolution de l’écran : Full HD Poids : 1,56 kg Processeur : Intel Core i3-10110U Mémoire RAM : 8 Go DDR4 Carte graphique intégrée : Intel UHD 620 Stockage : 256 Go SSD Système d’exploitation : Windows 10

Dès que vous l’allumerez, vous pourrez mettre à jour vers Windows 11 depuis le centre de mise à jour Windows, chose recommandée, d’autant plus que le nouveau système d’exploitation intègre des améliorations qui font faire un bon bond en avant aux performances et à la fluidité.

Avec tout cela et grâce à l’offre d’Amazon pour le Black Friday, il devient sans aucun doute l’un des meilleurs ordinateurs portables pour le travail que vous puissiez acheter, et aussi pour les étudiants à la recherche d’un modèle polyvalent avec une bonne autonomie de batterie.

Aussi, que vous choisissiez Amazon ou optiez pour le Huawei eStore vous avez la livraison gratuite partout en Espagne.

