Cet ordinateur portable Huawei est réduit à seulement 499 euros avec Windows 10 inclus et une souris bluetooth gratuite | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Bien qu’il y a quelques décennies, avoir un ordinateur portable était un luxe, il est maintenant très probable que chaque personne possède son propre ordinateur portable, et même plusieurs, un pour le divertissement et un autre pour la productivité. Dans tous les cas, obtenir un super ordinateur portable, doté de la plus haute technologie et à bas prix est toute une enquête, mais nous l’avons déjà trouvé pour vous.

Et c’est que de temps en temps, nous pouvons nous procurer des ordinateurs portables dotés de la dernière technologie avec des remises succulentes qui en font un achat pratiquement totalement obligatoire, et c’est donc maintenant avec le Huawei MateBook D15 que l’on peut trouver à prix réduit étant l’un des les meilleurs ordinateurs portables pensés pour la productivité qui vous aideront à toujours fournir le meilleur travail à l’université ou dans votre bureau.

Et c’est que le Huawei MateBook D15 peut être acheté dès maintenant pour seulement 499 € dans le magasin Huawei, un ordinateur portable qui bénéficie d’une remise de 50 € pour une durée limitée, et cela en fait un achat indispensable pour cet été où il est probable que nous devrons prendre des devoirs à la fac ou travailler en vacances.

Ce tout nouvel ordinateur portable Huawei MateBook D15 est à seulement 499 €, avec une remise limitée dans le temps de 50 €

L’ordinateur portable Huawei MateBook D15 à seulement 499 € est commercialisé par Huawei lui-même et vous pourrez le recevoir chez vous tout au long de la semaine prochaine avec une garantie complète.

L’offre ordinateur portable est celle qui est commercialisée avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, plus que suffisant pour installer toutes les applications de productivité nécessaires et aussi pour stocker et exécuter les meilleurs jeux vidéo du marché.

Lié à ce qui précède, à l’intérieur, il porte le tout nouveau Processeur Intel Core i3-10110U sous processeur graphique Intel UHD ce qui, comme nous l’avons dit, est également valable pour déplacer les dernières versions.

Gardez également à l’esprit qu’il est livré avec Windows 10 pré-installé, avec lequel vous vous assurez déjà d’avoir une licence Windows 10 totalement gratuite pour le reste de la vie de l’ordinateur portable.

Comme si cela ne suffisait pas, vous pouvez prendre cet ordinateur portable Huawei MateBook D15 avec une souris bluetooth noire totalement gratuite, et qui est au prix de 19,99 €, donc l’achat est pratiquement rond.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.