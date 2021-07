Cet ordinateur portable MSI est fin et léger, dispose d’un SSD de 512 Go et est en vente à 100 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Vous cherchez un ordinateur portable fin, léger et pas cher ? Si la réponse est oui, profitez-en pour acheter ce MSI avec 512 Go de SSD avec 100 euros de remise.

De nombreux utilisateurs profitent du temps libre dont ils disposent en été pour consulter les offres et acheter de nouveaux appareils pour les libérer à leur retour de vacances.

Si vous êtes l’un d’entre eux et que vous cherchez un ordinateur portable pas cher avec de bonnes fonctionnalités, faites attention car cette offre vous intéresse. Cet ordinateur portablel MSI a une remise de 100 euros sur Amazon Espagne et vous pouvez l’acheter pour seulement 599,99 euros.

Nous parlons de MSI Moderne 14 B4MW-056XES, un modèle qui coûte généralement 699,99 euros et que vous pouvez désormais obtenir moins cher grâce à cette promotion.

Cette version de l’ultrabook de MSI intègre Ryzen 5 comme processeur. Il bénéficie d’un design assez discret et ultra-mince avec un poids très léger de seulement 1,3 kg.

Le MSI Modern 14 a de nombreuses versions, et celui auquel nous avons affaire a des caractéristiques de milieu de gamme idéales pour le télétravail et les études à distance.

Il présente un design attrayant avec un corps mince et léger, vous pouvez donc le transporter confortablement lorsque vous en avez besoin. Il a des dimensions de 319 x 220,2 x 16,9 mm et ne pèse que 1,30 kg, de sorte que le transporter d’un endroit à un autre sera très simple.

Ce MSI Modern 14 B4MW-056XES équipe un écran de 14 pouces avec une résolution Full HD, Processeur Ryzen 5 4500U, 8 Go de RAM et un SSD haute capacité de 512 Go.

Ensuite, nous vous laissons ses principales caractéristiques techniques :

Taille de l’écran : 14″ Résolution de l’écran : Full HD (1 920 x 1 080 px) Poids : 1,3 kg Processeur : AMD Ryzen 5 4500U Carte graphique : Radeon RX Vega Graphics RAM : 8 Go Stockage interne : 512 Go SSD Système d’exploitation : non SO

Comme vous pouvez le voir, ce MSI Modern 14 est livré sans système d’exploitation préinstallé, ce qui est de plus en plus courant aujourd’hui car cela rend le prix final du produit moins cher. Installer Windows 10 soi-même n’est pas très compliqué et vous pouvez le faire sans problème en suivant les instructions de ce tutoriel.

