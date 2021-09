Cet ordinateur portable ne pèse que 1 kg et bénéficie désormais d’une remise de 500 euros, bien que ce soit une offre qui ne durera pas longtemps | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Bien que l’achat d’un ordinateur portable ne va pas nécessiter une dépense économique élevée, si nous voulons un ordinateur portable haut de gamme qui nous offre le meilleur en productivité mais aussi en divertissement, nous devrons dépenser plus de 1000 € pour en trouver un qui soit efficace, avec le dernier processeur du marché et supérieur avec un système d’exploitation inclus.

Et c’est que maintenant avec le début de l’université et le retour au bureau, nous avons besoin du meilleur ordinateur portable possible, car avec notre avenir nous ne pouvons pas jouer, et c’est pourquoi si vous ne voulez pas dépenser une grosse somme d’argent, vous pouvez acheter un ordinateur haut de gamme proposé, et le LG Gramme est l’une des meilleures options à cet égard.

Désormais, le LG Gram 14 pouces est en vente à seulement 999 € sur Amazon, une remise de 500 € par rapport à son prix précédent Et dont vous devriez profiter, car il n’est pas très courant de voir des remises aussi importantes.

Pesant à peine 1 kg, ce portable ultraléger est parfait pour le travail. Equipez-vous d’un Intel Core i7 et de 16 Go de RAM, en plus de Windows 10.

Ce LG Gram 14 pouces à 999 € sur Amazon est actuellement en rupture de stock, mais ce n’est que temporaire pour quelques jours, et la bonne chose c’est que l’entreprise respecte le prix avec lequel vous l’achetez à l’origine avec quoi dans quelques jours . jours, vous le recevrez chez vous lorsqu’ils auront à nouveau des unités. Si vous le regrettez, vous pouvez l’annuler à tout moment avant l’expédition.

Ce LG Gram a un Écran de 14 pouces à une résolution de 1920 × 1200 pixels Et c’est l’un de ces ordinateurs portables ultralégers qui sont parfaits à emporter au bureau ou à l’université, car il ne pèse que 1 kg.

À l’intérieur, il contient les derniers processeurs, en particulier le Intel EvoTM i7 11e génération, avec le processeur graphique Iris Xe, accompagné de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage de type SSD, qui assure la vitesse la plus élevée en écriture et en lecture.

D’autre part, il porte le système d’exploitation Windows 10 Famille intégré, évolutif vers Windows 11, vous n’aurez donc pas à investir dans une licence de système d’exploitation distincte.

Au final, vous obtenez un appareil vraiment pas cher avec tout ce dont vous avez besoin pour réussir à l’école ou au travail.

