Cet ordinateur portable pèse 1 kg, dispose de 16 Go de RAM et d’un i7 : il est de LG et coûte 570 € moins cher sur Amazon | La technologie

Alors que HP et Asus se partagent une grande partie du gâteau dans les ventes d’ordinateurs portables, LG a également une forte présence avec certains des meilleurs ordinateurs portables du marché, y compris le LG Gramme, un ordinateur portable ultraléger et performant que vous adorerez à coup sûr, surtout si vous souhaitez toujours transporter ce type d’appareil dans votre sac à dos ou votre valise.

Et est-ce que le LG Gram est un ordinateur portable ultra léger seulement 1,1 kg et qui offre la dernière technologie à un prix qui jusqu’à présent était prohibitif pour de nombreuses poches, car grâce à cette offre impressionnante vue sur Amazon, vous pouvez l’obtenir avec une remise qui vous laissera figé cet été.

Et maintenant, vous pouvez acheter le LG Gram pour seulement 1129 €, un ordinateur portable qui est escompté pas moins de 570 € par rapport à son prix précédemment marqué, ce qui nous montre que nous sommes confrontés à l’une des offres les plus spectaculaires de l’été.

Cet ordinateur portable ultraléger de LG est doté de la dernière technologie, ne pèse que 1 kg et bénéficie d’une remise de 570 €

Cet ordinateur portable ultraléger LG Gram à 1 129 € est doté d’un 34% de réduction par rapport à son prix précédent, et vous pouvez le recevoir avec la livraison gratuite à votre domicile dans les prochains jours, avec toute la garantie Amazon.

Il s’agit d’un ordinateur portable avec un Écran de 15 pouces en résolution FullHD, et qui se distingue par avoir à l’intérieur un Processeur Intel Core i7 de 11e génération avec une carte graphique Iris Xe.

La configuration des ventes comprend 16 Go de RAM et 512 Go de stockage de type SSD, ce qui garantit une vitesse de lecture et d’écriture plus élevée. De plus, il est livré en standard avec Windows 10 Home, vous n’avez donc pas besoin d’acheter une licence de système d’exploitation distincte.

C’est un ordinateur portable hautes performances, idéal à la fois pour la productivité et le divertissement, capable de déplacer les jeux les plus exigeants du marché et peut également exécuter plusieurs applications de productivité en même temps.

