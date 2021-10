Cet ordinateur portable ultra-mince doté d’un processeur de nouvelle génération bénéficie d’une remise de 300 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Bien qu’il existe de nombreux ordinateurs portables que nous pouvons acheter sur le marché, si nous en voulons un qui soit extrêmement efficace pour la productivité et qui soit également capable d’exécuter les derniers jeux du marché, nous devons déjà investir dans quatre chiffres, parfois prohibitifs.

Mais de temps en temps, nous trouvons une série d’offres qui nous permettent d’obtenir des ordinateurs portables à la pointe de la technologie à des prix bien inférieurs à la normale, et c’est ce qui se passe avec ce Ordinateur portable MSI 14 pouces qui possède l’une des offres les plus marquantes du moment puisqu’elle a été réduite de 300 euros pour une durée limitée.

Donc, dans cette offre, nous avons cet ordinateur portable MSI de 14 pouces pour seulement 899 euros, après avoir subi une réduction de 300 euros par rapport à son prix précédemment marqué, qui avoisinait les 1200 euros.

Cet ordinateur portable de nouvelle génération n’est qu’à 899 euros, et avec 300 euros de remise

Ce MSI 14 pouces de l’offre à 899 euros bénéficie d’une remise de 25 %, pour une durée limitée, et est géré et vendu par Amazon lui-même avec ce que vous recevrez chez vous en quelques heures seulement à compter de la commande.

Cet ordinateur portable de 14 pouces dispose d’un écran de résolution Full HD, et on vous dit qu’il est l’un des plus aboutis du moment puisqu’il a Processeur Intel Core i7 de 10e génération avec une carte graphique NVIDIA MX350.

Ce portable est commercialisé avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD, assurant ainsi une plus grande vitesse de lecture et d’écriture. Bien sûr, il est livré sans système d’exploitation, vous devez donc avoir une licence si vous êtes intéressé par une, par exemple Windows 11.

Pour le reste, il s’agit d’un ordinateur portable ultraléger, que vous pouvez facilement transporter dans votre sac à dos ou votre valise, et grâce au processeur qu’il transporte, ainsi qu’à la quantité de RAM et de mémoire de stockage, il vous permet d’exécuter les dernières applications de productivité et également les derniers jeux sortis sur le marché.

