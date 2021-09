Cet ordinateur portable ultrafin Huawei avec Windows 10 à 449 euros est ce qu’il vous faut pour retourner au travail ou à l’école | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le mois de septembre arrive, avec le retour au travail ou à l’école, et avec lui la nécessité de toujours s’entourer de la meilleure technologie pour performer au travail ou pour obtenir les meilleures notes.

Et pour nous entourer de la meilleure technologie, nous avons besoin d’un ordinateur portable, mais pas n’importe lequel, mais léger et ultra-fin, qui nous permettra de le transporter facilement dans notre sac à dos ou notre valise.

En même temps, il doit offrir une grande technologie capable d’ouvrir une multitude d’applications en même temps ou même d’exécuter les meilleurs jeux du marché, pour ces pauses que nous méritons tant.

Cet ordinateur de 15,6″ pèse un peu plus de 1,5 kg. Avec son processeur Intel Core i3, il dispose de suffisamment de puissance pour assurer le bon fonctionnement de Windows 10.

C’est pourquoi le Huawei Matebook D15 à seulement 449€ sur Amazon est l’offre que vous recherchez, un ordinateur portable ultra fin et léger que vous recevrez avec livraison gratuite à votre domicile dans les prochains jours.

Cet ordinateur portable Huawei Matebook D15 à 449 € bénéficie d’une remise de 100 € et inclut en plus Windows 10 Home, vous n’aurez donc pas à investir de l’argent supplémentaire dans une licence de système d’exploitation.

Ceci est un ordinateur portable avec un corps en métal qui ne pèse que 1,6 kilos et a une épaisseur de 16,9 mm vous pouvez donc l’emporter où vous voulez. La clé de ceci est votre Écran IPS de 15,6 pouces en résolution FullHD.

A l’intérieur il y a un Processeur Intel Core i3 10110U, un processeur graphique Intel UHD 620, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage SSD, pour assurer la vitesse de lecture et d’écriture la plus élevée.

Un autre point fort de cet ordinateur portable Huawei imposant et léger est qu’il comprend une puce caméra cachée sur clavier, afin que vous ayez toujours la meilleure confidentialité à cet égard.

D’autre part, le bouton d’alimentation du Huawei Matebook D15 comprend un capteur d’empreintes digitales, et avec une seule touche, vous pourrez allumer ou même entrer dans l’ordinateur sans avoir à saisir de mot de passe.

