Cet ordinateur portable ultraléger LG Gram pèse 1 kg et est en vente 380 € moins cher | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Êtes-vous à la recherche d’un ordinateur portable ultraléger à emporter partout avec confort? Alors faites attention à cette offre, car vous pouvez maintenant obtenir un LG Gram avec une réduction de 380 euros.

Avoir un ordinateur portable léger est devenu indispensable aujourd’hui. Que ce soit pour le travail, les loisirs ou pour les deux raisons, nous sommes nombreux à transporter nos ordinateurs pratiquement partout, de sorte que moins il pèse, mieux c’est.

Si vous êtes fatigué de transporter votre vieux et lourd PC, vous avez maintenant la possibilité d’acheter un ordinateur portable léger beaucoup moins cher. On parle de ce LG Gram 14, qui est maintenant en vente à la FNAC et vous pouvez l’acheter pour seulement 749,90 euros. Son prix habituel est de 1129,90 euros, donc vous économisez un total de 380 euros si vous profitez de cette promotion.

Il s’agit de une opportunité très intéressante d’acheter un ultrabook moins cher. Les ordinateurs portables ultralégers sont une catégorie assez chère, car ce sont des équipements très fins, légers et puissants, donc en obtenir un pour moins de 750 euros est un bon achat.

Profitez de cette offre et achetez le LG Gram 14 avec une réduction de 380 €

Plus précisément, le modèle proposé est le LG Gram 14Z90N-V-AR51B, un ultrabook qui réunit des qualités très intéressantes. Il est équipé d’un écran LCD IPS de 14 pouces avec une résolution Full HD de 1920 x 1,80 pixels. La marque a réussi à optimiser l’espace au maximum, ce qui lui a permis d’intégrer ce panneau dans un corps d’un ordinateur 13,3 pouces, tTout cela avec un poids ultraléger de seulement 999 grammes.

Mais son extrême finesse et légèreté n’en font pas un appareil fragile. Au contraire: son châssis en magnésium et nanocarbone lui confère une grande résistance. La preuve en est qu’il a passé sept tests de la norme militaire MIL-810G.

Tout ce que vous devez savoir pour acheter un ultrabook et ne pas mourir en essayant: modèles, fonctionnalités, quoi choisir et quoi télécharger pour faire le meilleur achat.

Sous le capot, nous trouvons un processeur Intel Core i5 1035G4 de 10e génération et une carte graphique Iris Plus 655, accompagnés de 8 Go de RAM avec emplacement d’extension pour atteindre 24 Go, et d’un SSD 256 avec emplacement supplémentaire pour atteindre jusqu’à 4 To.

Concernant l’autonomie, sa batterie dure jusqu’à 18,5 heures d’utilisation. Dans la section connectivité, nous avons 2 ports USB A, 1 USB C avec Thunderbolt 3 intégré pour une charge ultra-rapide, 1 port HDMI, une prise casque et un emplacement pour carte microSD 3.0.

Si vous souhaitez vous tenir au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.