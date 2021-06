Cet ordinateur portable va balayer le Prime Day et est déjà en vente : il est de chez HP et ne coûte que 369 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Quelques jours avant Amazon Prime Day, certaines offres sont déjà disponibles dans différentes catégories, alors peut-être vaut-il la peine d’en profiter maintenant, avant que le stock ne s’épuise.

Comme chaque année, à l’approche d’une campagne de vente Amazon, le magasin chauffe le compte à rebours avec des ventes spéciales, qui ne sont pas contrôlées et devraient profiter aux acheteurs les plus avertis, et en 2021, cela n’allait pas différer.

Le Prime Day est célébré les 21 et 22, c’est-à-dire les lundi et mardi de la semaine prochaine, bien que certaines des offres qui seront disponibles ces jours-là soient déjà arrivées. L’un d’eux est celui qui affecte un ordinateur portable haut de gamme bon marché, le HP 15s-fq2040ns, qui ne coûte que 369,99 euros.

Même si en théorie ce sera à ce prix pendant plus de dix jours, les choses peuvent changer, et il est certain que le Prime Day ça va balayer, donc Le stock peut être en rupture de stock ou la date de livraison retardée de plusieurs semaines pour ceux qui l’achètent le 21 et le 22.

Cet ordinateur est doté d’un processeur Intel Core i3 de 11e génération, ainsi que d’un stockage SSD, ce qui en fait un ordinateur portable complet pour les travailleurs et les étudiants.

En l’achetant, vous vous assurez déjà que l’expédition est assez rapide, et si vous recherchez un ordinateur portable compétitif dans cette gamme de prix, il existe peu d’options pour lesquelles il existe de meilleures affaires le Prime Day.

Si vous êtes un utilisateur Amazon Prime, la livraison est non seulement gratuite, mais vous pouvez également recevoir votre commande en seulement 24 ou 48 heures ouvrables, selon la région d’Espagne où vous habitez.

Intel Core i3 et SSD de nouvelle génération, mais sans Windows 10

Comme on dit, les performances promises par cet ordinateur portable HP sont plutôt bonnes, surtout pour le prix dont il dispose. Avec lui Intel Core i3 de 11e génération, la fluidité du système est garantie à tout moment, et également de manière économe en batterie.

Intel a réduit au maximum la consommation d’énergie de ses puces avec cette génération, ce HP promet donc plus de huit heures d’autonomie en utilisation normale, ce qui en fait une bonne équipe pour les étudiants et les travailleurs qui ont besoin de vivre loin d’une prise sans prise. problèmes.

Son SSD d’une capacité de 256 Go est la cerise sur le gâteau. Ce format est plus rapide que les disques durs et eMMC que l’on trouve généralement dans les ordinateurs portables bon marché, avec une capacité plus que suffisante pour installer des dizaines d’applications et télécharger des fichiers plus ou moins lourds.

Le problème, le seul qui puisse être posé, est qu’il n’a pas Windows 10 préinstallé, bien que si vous avez une clé USB de 16 Go à portée de main, vous pouvez installer le système d’exploitation vous-même sans problème et en moins d’une demi-heure.

Voici ses principales spécifications techniques :

Taille de l’écran : 15,6″ Résolution de l’écran : Full HD Poids : 1,69 kg Processeur : Intel Core i3-1115G4 Mémoire RAM : 8 Go DDR4 Stockage : 256 Go SSD

