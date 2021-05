Cet ordinateur portable Windows 10 en provenance de Chine ne coûte que 350 euros, dispose de 12 Go de RAM et pèse 1,28 kg | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Il existe de nombreux ordinateurs portables bon marché sur le marché, en particulier les Chromebooks, même si dans le monde de Windows 10, ce sont les Chinois qui ont les prix les plus agressifs.

Bonne nouvelle pour tous les utilisateurs qui souhaitent acheter un nouvel ordinateur portable, surtout s’ils ont besoin d’un modèle avec Windows 10 comme système d’exploitation, et c’est que peu à peu de nombreux modèles arrivent de Chine qui font exploser le marché en termes de prix , en particulier de deux marques: Chuwi et Teclast.

Le premier a divers ordinateurs portables bon marché en vente sur Amazon, comme le Chuwi Gemibook, un modèle ultra-fin et léger Il pèse à peine 1,28 kg et peut être le vôtre pour 350 euros, bien que pour cela, vous devez appliquer un coupon de réduction de 10%.

Cet ordinateur portable ultraléger arbore un écran Full HD et un processeur Intel Celeron série J. De plus, il est déjà livré avec Windows 10 comme système d’exploitation préinstallé.

Cet ordinateur portable a Windows 10, et c’est l’une de ses principales caractéristiques, bien que les autres ne soient pas loin non plus et promettent une bonne maîtrise de la vie quotidienne tant pour le télétravail que pour les études.

Par exemple, Il dispose d’un SSD et de 12 Go de RAM, ce qui garantit déjà que le système d’exploitation peut fonctionner de manière solvableLes disques SSD surpassent de loin les disques durs et le stockage eMMC.

Un ordinateur portable offre de la polyvalence et, dans de nombreux cas, beaucoup de puissance. Ce sont des modèles bon marché avec Windows 10 qui résoudront une bonne partie de vos problèmes.

Une alternative économique aux MacBooks

Bien qu’il y ait des années-lumière de distance à tous les niveaux entre le MacBook et ce Chuwi Gemibook, il n’est pas difficile de les imaginer comme une version à faible coût, avec un poids ultraléger et un design gris, en plus d’un écran similaire de 13,3 pouces. .

Il a une résolution Full HD et il pèse assez peu, donc si vous êtes étudiant, c’est sans aucun doute une bonne option lorsque votre budget ne donne pas beaucoup de joie.

Voici ses principales spécifications techniques:

Taille de l’écran: 12 “Résolution de l’écran: 2160 x 1444 (2K) Poids: 1,3 kg Processeur: Intel Celeron J4115 Mémoire RAM: 12 Go DDR4 Stockage: 256 Go Système d’exploitation: Windows 10 Home

Un petit problème: votre clavier

Cet ordinateur portable chinois est très bon marché et il y a vraiment peu d’inconvénients, même s’il y en a un qu’il faut mentionner et qui est important: son clavier n’a pas la lettre Ñ.

Ayant dit cela, est livré avec des autocollants pour le mettre là où il doit aller lorsque l’ordinateur portable est neuf. Après cela, vous n’aurez plus qu’à choisir un clavier espagnol lors de la configuration de Windows 10, ce qui, une fois fait, mettra fin aux problèmes d’un seul coup.

Si vous préférez évaluer d’autres alternatives en dehors de Windows 10, les Chromebooks récemment sortis au cours de la dernière année peuvent vous intéresser, surtout si vous avez l’habitude de gérer Android sur votre mobile ou votre tablette.

Ce sont quelques-uns des meilleurs ordinateurs portables avec Chrome OS, presque toujours à des prix très abordables qui rivalisent face à face avec les modèles Windows les moins chers.

