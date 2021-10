Cet ordinateur portable Windows casse les barrières tarifaires : il est réduit à seulement 259 euros, et avec la livraison gratuite | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’achat d’un ordinateur portable ne doit pas nécessairement être coûteux, même s’il est livré avec Windows 10 préinstallé. La preuve en est en ce moment dans le magasin espagnol PcComponentes.

Aujourd’hui, un ordinateur portable est à nouveau indispensable. Il semblait qu’ils seraient déplacés par des mobiles, mais à la suite de la pandémie, il a été prouvé que ce n’est pas le cas et qu’un PC est toujours indispensable pour travailler, étudier et effectuer toutes sortes de tâches.

Cela dit, si vous avez besoin d’acheter un ordinateur portable pas cher parce que vous n’avez pas beaucoup de budget, il existe un modèle qui peut vous intéresser. C’est le HP Notebook 14S-dq0009ns que vend PcComponentes pour 259€.

Cet ordinateur Windows 10 est assez abordable. D’un design compact, il équipe un processeur Intel Celeron N4020 et 4 Go de mémoire RAM.

Il va sans dire qu’il s’agit d’une véritable aubaine, bien qu’étant un modèle de base, bien que plus de suffisant pour exécuter des applications comme Zoom, Microsoft Office ou Chrome, idéal pour les étudiants.

Disons qu’il s’agit d’une alternative aux Chromebooks, qui aspirent également à un type d’utilisateur qui recherche avant tout un modèle économique et simple, tout en ciblant plutôt ceux qui ont l’habitude de travailler avec Windows.

Voici ses principales spécifications :

Taille de l’écran : 14″ Résolution de l’écran : HD Poids : 1,46 kg Processeur : Intel Celeron 4020 Mémoire RAM : 4 Go DDR4 Stockage : 64 Go eMMC Système d’exploitation : Windows 10

Un ordinateur portable offre de la polyvalence et, dans de nombreux cas, beaucoup de puissance. Ce sont quelques modèles low cost avec Windows 10 qui résoudront une bonne partie de vos problèmes.

Comme vous pouvez le voir, le poids est l’un de ses points forts, assez faible. Cela en fait une bonne option pour l’emmener au collège ou à l’université si nécessaire.

Ça oui, il y a un problème, et c’est qu’il n’a que 64 Go de capacité de stockage, il est donc conseillé de se procurer une microSD pour étendre la mémoire si vous ne voulez pas tomber à court lorsque vous commencez à télécharger des applications et des fichiers.

La livraison est entièrement gratuite dans n’importe quelle partie de l’Espagne, sans frais supplémentaires et avec une livraison en moins de trois jours. Ce sont des conditions très similaires à celles que d’autres magasins peuvent proposer, comme Amazon, le principal rival de PcComponentes.

