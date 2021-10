C’était à Mercedes de dire à Lewis Hamilton que faire en Turquie

Ross Brawn dit que même si les équipes peuvent vouloir reculer lorsqu’un pilote n’est pas d’accord, c’est à l’équipe de lui dire quoi faire car il est dans une «bulle».

Mercedes et Lewis Hamilton étaient à couteaux tirés lors du Grand Prix de Turquie de dimanche, car l’équipe voulait qu’il s’arrête lorsque son rival pour le titre Max Verstappen s’est arrêté, mais le pilote voulait la position sur la piste.

Hamilton a insisté sur le fait que ses pneus allaient bien et, en tant que celui au volant, est resté en dehors.

Des tours plus tard, Mercedes lui a de nouveau dit de passer au stand et il l’a fait, mais malheureusement pour le pilote, ce n’était plus le moment opportun pour le stand et il a perdu deux places sur la piste.

Hamilton était, au moins à l’époque, furieux contre Mercedes et a remis en question leur stratégie, mais a ensuite insisté sur le fait qu’on avait trop fait de ses paroles dans le feu de l’action.

« Je pense qu'avec le recul, j'aurais probablement dû rester dehors ou entrer beaucoup plus tôt. » Lewis Hamilton a été frustré par une stratégie de Grand Prix de Turquie qui n'a finalement été ni l'une ni l'autre.

L’ancien patron de l’équipe de F1, Brawn, aujourd’hui directeur général de la Formule 1, dit qu’il comprend pourquoi Mercedes n’a pas initialement poussé Hamiilton au stand.

« Une fois de plus, les équipes ont été confrontées à une décision stratégique très difficile », a déclaré Brawn dans sa chronique d’après-course.

« Dans ces scénarios, vous faites confiance à votre jugement, à votre expérience et à vos sentiments.

« Comme nous l’avons vu avec Lewis, il y avait une bonne résistance initiale de l’intérieur de la voiture au sujet des stands.

« Lorsque ces situations ne sont pas claires et que le pilote vous repousse, il est facile pour une équipe de revenir sur ce qu’elle pense être la bonne décision. »

Mais, ajoute-t-il, c’était à l’équipe de dire au pilote quoi faire car il n’avait pas toutes les informations.

« Le chauffeur est dans une bulle. Ils ont besoin de vous donner des informations, mais ce qu’ils ne peuvent pas voir, ce sont toutes les données qui sont transmises à la paroi des stands », a expliqué Brawn.

« Dans le cas de Lewis, s’il n’avait pas emballé et que les pneus avaient disparu ou s’il y avait eu une légère averse, il aurait fait chuter la commande et cela aurait été un désastre. »