C’était bien pendant un moment, mais les tricheurs contournent l’anti-triche Ricochet de Warzone

Eh bien, c’était bien tant que ça a duré. Zone de guerre les joueurs ont récemment signalé un nombre croissant de démêlés avec des tricheurs. Alors que le très médiatisé Ricochet anti-triche a conduit à de vastes améliorations de l’expérience de la bataille royale lors de sa première chute, il semblerait que les joueurs les plus infâmes aient trouvé un moyen de le contourner.

L’anti-triche Ricochet est un logiciel au niveau du noyau ajouté à Warzone à la fin de l’année dernière autour de la sortie de la nouvelle carte Caldera. Obligatoire pour tous les joueurs, il a permis d’éliminer bon nombre des astuces utilisées par les joueurs et a entraîné des vagues de bannissements.

Cependant, la douce catharsis que nous avons tous ressentie semble avoir été de courte durée. Avec un pic au reddit officiel de Warzone, il y a des rapports de tricheurs revenant pour gâcher le plaisir. Un de ces messages de l’utilisateur VinniGreti demande un jeu croisé uniquement sur console, afin que les joueurs sur console puissent rester à l’écart des tricheurs sur PC qui pourraient potentiellement briser leurs espoirs de victoire dans Warzone.

Un autre article met en évidence une réaction intense du célèbre créateur de contenu de bataille royale, Dr Disrespect, alors qu’il est victime d’un de ces tricheurs. Dans le clip, il dit « Ça ne marche pas. Travaillons sur une nouvelle solution tout de suite, vous allez devoir trouver quelque chose pour ce moteur, ça ne marche pas ».

Depuis le tout début, l’équipe de Raven Software a affirmé que la mise en œuvre n’était que la première étape d’une bataille en cours contre la tricherie. Dans une section intitulée « Ceci n’est que le début » sur la page officielle du blog, il est écrit : « Nous sommes dévoués et déterminés à faire évoluer le système anti-triche RICOCHET au fil du temps, en luttant pour la communauté contre ceux qui visent à gâcher leur expérience de jeu. . «

Non seulement cela, mais seulement la semaine dernière, Activision Blizzard a déposé une plainte contre l’un des plus grands distributeurs de triche pour Warzone – et demande des réparations pour chaque fois que le site Web a causé de graves dommages à leurs adresses IP.

RUPTURE: Activision a déposé une plainte contre EngineOwning, l’un des plus grands distributeurs de triche Warzone. pic.twitter.com/AxHDitPKqh – CharlieIntel (@charlieINTEL) 5 janvier 2022

Ainsi, alors qu’à l’heure actuelle, il peut sembler que l’équipe derrière Warzone est en retrait dans l’affrontement sans fin contre les tricheurs, le combat est sûrement loin d’être terminé.

Pour plus de couverture Warzone, nous venons de couvrir aujourd’hui la controverse FOV que les joueurs de console restent en colère contre. Nous avons également notre énorme guide des meilleures armes dans Warzone qui vous donnera un aperçu des meilleures armes à feu à emporter dans Caldera.