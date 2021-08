C’était comme ça pour les Mexicains le 10 de Tokyo 2020

Les Jeux olympiques de Tokyo 2020 poursuivre leur course et le Mexique a eu une fois de plus une journée dont il ne se souvenait que très peu, car bien que Rommel Pachecp et Osmar Olvera ils ont progressé en plongeon, dans d’autres disciplines ils ont encore souffert.

En tir sportif, José Luis Sanchez Il a été classé 33e au classement général, c’est pourquoi il n’a pas pu accéder au tour final pour les médailles, comme l’a fait son compatriote Jorge Orozco, qui a culminé sa participation au stand à la quatrième place.

Pour sa part en cyclisme sur piste, le duo composé de Luz Daniela Gaxiola et Yuli Verdugo a terminé à la sixième place en tombant avec Lituanie en deuil de cet endroit.

Dans la lutte gréco-romaine, Alphonse Leyva a été battu par le représentant de la Comité olympique russe Alexandre Tchekhirkin par 7-0. Aussi en beach-volley Gaxiola et Rubio ils ont été éliminés par le couple brésilien de Alison Oui Allvaro Filho en huitième de finale.

Cependant, ce n’était pas que de mauvaises nouvelles, car dans la fosse de plongée, de bons résultats ont été obtenus par la main de Rommel Pacheco et Osmar Olvera, qui a terminé aux positions trois et neuf du premier tour éliminatoire. Tandis que Nuria Diosdado et Joana Jiménez ils occupaient la 13e place du match de nage synchronisée libre avec 86,53 points et retourneront dans la piscine ce mardi pour chercher leur laissez-passer pour la finale.