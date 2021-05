C’était comme la Hongrie 2019 et j’étais un canard assis

Max Verstappen a estimé qu’il était un «canard assis» vers la fin du Grand Prix d’Espagne alors que Lewis Hamilton le traquait pour remporter une troisième victoire de la saison.

Verstappen avait mené une grande partie de la course mais ne pouvait pas faire grand-chose pour résister à Hamilton alors qu’il prenait la tête grâce à un avantage sur les pneus dû à la stratégie à deux arrêts de Mercedes, le pilote Red Bull devant se contenter de la deuxième place.

Le Néerlandais a terminé dans les deux premiers des quatre courses jusqu’à présent cette saison, remportant la victoire au Grand Prix d’Émilie-Romagne à Imola, mais comme à Portimao, Mercedes semblait avoir un léger avantage en termes de rythme de course.

En conséquence, Hamilton a pu rester proche de Verstappen tout au long, et le joueur de 23 ans a admis après la course que Red Bull manquait légèrement de vitesse ce jour-là.

«J’ai essayé tout ce que je pouvais aujourd’hui et j’ai pris la tête au virage 1, mais à partir de là, nous manquions un peu de rythme à Mercedes», a déclaré Verstappen. «Bien sûr, nous voulions gagner, mais je ne peux pas me sentir trop déçu car j’ai fait tout ce que je pouvais et maximisé les opportunités.

«Même si nous avions envisagé une autre stratégie et effectué deux arrêts et opéré devant eux, nous n’aurions pas rattrapé le temps car ils étaient juste plus rapides que nous. Je sais à quelle vitesse je peux aller et où se trouve la limite de la voiture et quand ils peuvent faire un arrêt gratuit derrière, il leur est facile de faire une stratégie différente. Je savais à peu près que quand il affronterait pour la deuxième fois, il reviendrait sur moi sur les nouveaux pneus un peu comme la Hongrie 2019 et même si j’ai fait tout ce que j’ai pu, j’étais un peu un canard assis.

«La différence de rythme sur les pneus en a fait une passe facile pour Lewis, puis j’ai pu au moins conserver la deuxième place et prendre le tour le plus rapide. C’était juste une journée où nous manquions un peu de rythme et la deuxième était le meilleur résultat possible, alors nous devons maintenant voir pourquoi ils semblent avoir un peu pris de l’avance en termes de rythme de course.