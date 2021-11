17/11/2021 à 16h46 CET

Ignacio Cabanes

« Tout tournait autour de moi, j’ai vu des lumières, j’ai perdu la notion du temps, dans les flashs qui me viennent à la tête j’ai vu une personne au dessus de moi, mais je ne savais même pas que c’était lui, c’était quelqu’un de brillant, & mldr ;, c’était comme si mon cerveau avait été déconnecté« C’est ainsi qu’une victime a tenté d’expliquer dans quel état elle se trouvait lorsqu’elle aurait été violée par un ami à son domicile après que l’accusé aurait introduit une sorte de drogue dans sa boisson après avoir dîné ensemble et être allé boire quelques verres à deux endroits à Valence.

Le prévenu, qui nie avoir drogué et contraint de quelque manière que ce soit à avoir des relations sexuelles avec la plaignante, encourt une peine de six ans de prison pour un délit d’abus sexuel avec accès charnel après avoir annulé la volonté de la victime par l’usage de drogues, de drogues ou toute autre substance, à la demande du ministère public. Le dossier contient un enregistrement réalisé par la victime, dans lequel le défendeur reconnaît avoir « un peu d’amphétamine » dans la boisson.

Les événements, jugés hier par le tribunal provincial de Valence, se sont produits dans la nuit du 5 juillet 2019, lorsque la victime et l’accusé, adultes et mariés, se sont rencontrés pour dîner et ont discuté de problèmes liés à la natation alors qu’ils préparaient un voyage en eaux libres. . Comme la victime l’a expliqué mardi lors du procès, ils étaient simplement amis et n’ont jamais eu d’approche sexuelle avec lui, en fait il a souligné que « je croyais que c’était homosexuel ».

La version appuyée par la défense de la prévenue est que la femme a dénoncé les faits pour se justifier auprès de son mari et que cette nuit-là ils ont tous les deux bu de l’alcool et ont fini par avoir des relations sexuelles à son domicile. Puis il l’a ramenée à la maison et ils se sont embrassés au revoir.

De son côté, la victime fait valoir qu’il n’a rien récriminé dans un premier temps car Je n’étais même pas conscient d’avoir été violé. « Je me sentais stupide, naïve, coupable, je ne voulais pas voir son visage », explique-t-elle. Sentiments souvent vécus par d’autres victimes de crimes contre la liberté sexuelle.

Lorsqu’elle l’a appelé pour vraiment savoir ce qui s’était passé cette nuit-là, la victime assure que celui qui jusqu’alors croyait son amie s’est mis à se moquer d’elle. « C’était un rire sarcastique, il ne m’avait jamais parlé comme ça, Est-ce qu’il plaisantait sur moi« Il se souvient. » Ça m’a fait du mal qu’il ait dit qu’on avait baisé, je ne baise pas, je fais l’amour à mon mari « , a-t-elle répondu.

Après avoir parlé à sa sœur et lui avoir raconté ce qui s’était passé, elle a ouvert les yeux et lui a fait comprendre qu’elle avait été violée et qu’elle l’aurait sûrement droguée. C’est alors qu’il décide de l’enregistrer et parvient à lui faire avouer qu’il a mis de l’amphétamine dans sa boisson.

Depuis, la victime souffre de séquelles, manifeste son refus d’avoir des relations sexuelles et a fini par se séparer de son mari, qui l’a soutenue pendant le procès.