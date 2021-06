“C’était compliqué, mais on n’est pas si loin”

18/06/2021 à 19:44 CEST

.

L’Espagnol Carlos Sainz (Ferrari), qui marquait ce vendredi la huitième fois aux essais libres du Grand Prix de France, la septième de la Coupe du monde de Formule 1, a déclaré sur le circuit Paul Ricard que la journée était “compliquée”, mais qu’ils ne sont pas “si loin”.

“Aujourd’hui, c’était assez compliqué”, a-t-il déclaré Sainz, 26 ans, qui, en terminant deuxième à Monaco, a obtenu le meilleur résultat cette année pour Ferrari ; et que ce vendredi il a réalisé le seizième temps dans le premier test -qu’il a marqué avec un pneu dur, car le pneu tendre s’est détérioré-, dans lequel il a fait 24 tours, le même que dans le second, dans lequel il était huitième et est resté huit dixièmes heure néerlandaise Max verstappen (Red Bull), leader de la Coupe du monde et qui ce vendredi marquait le meilleur temps.

“Nous savions que cette piste allait être un défi pour nous par rapport à certaines des courses précédentes, donc aujourd’hui les choses se sont passées plus ou moins comme prévu”, a ajouté le talentueux pilote madrilène.

“Cependant, nous ne sommes pas si loin et nous sommes raisonnablement satisfaits de l’équilibre de la voiture”, a déclaré Sainz, septième du Championnat du monde, avec 42 points.

“Le plus compliqué était le vent fort, qui soufflait toujours dans les pires directions possibles, avec un vent de face dans les lignes droites et un vent arrière dans les virages. Cela a rendu le circuit très exigeant et plus lent”, a-t-il déclaré.

“Les pneus tendres et durs semblent bien fonctionner, nous continuerons donc à travailler ce soir pour essayer de tirer le meilleur parti de la voiture demain”, a-t-il déclaré. Carlos Sainz ce vendredi après la journée d’essais libres du Grand Prix de France.