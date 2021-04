C’était encourageant de voir que nous avions la troisième meilleure voiture

Andreas Seidl a déclaré qu’il était «encourageant» de voir que McLaren avait la troisième meilleure voiture lors du Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn le week-end dernier.

McLaren est reparti de la course d’ouverture de la saison avec un nombre impressionnant de points alors que Lando Norris et Daniel Ricciardo ont terminé respectivement quatrième et septième.

Norris a été particulièrement impressionnant, dépassant son coéquipier dans le premier tour, avant de courir une course très mature pour finir comme le meilleur des autres, tout en devançant également le pilote Red Bull Sergio Perez qui partait en fond de grille.

Revenant sur le premier Grand Prix de l’équipe depuis le passage des groupes motopropulseurs Renault à Mercedes, Seidl a déclaré qu’ils avaient «fait un bon pas» par rapport aux équipes de tête.

«C’était encourageant de voir que si nous regardons la course de Lando, nous avions la troisième meilleure voiture», a-t-il déclaré.

«Ce qui était également encourageant à voir, c’est que si vous regardez l’écart entre Lando et Lewis, qui a eu une course assez plate, ce n’était qu’environ 45 secondes.

«Cela confirme une fois de plus que nous avons fait un bon pas en avant par rapport à ces meilleurs joueurs cet hiver. Comme je l’ai dit à maintes reprises, c’est la clé pour revenir au front à l’avenir. »

Alors qu’Aston Martin et Alpine ont pris de mauvais départs après leurs changements de marque hivernaux, Ferrari semble s’être améliorée et Seidl a averti que son équipe ne pouvait pas se montrer complaisante dans la recherche d’une deuxième troisième place consécutive dans le championnat des constructeurs.

«En même temps, nous devons reconnaître que nous avons une forte concurrence qui a également fait de bons pas en avant», a-t-il ajouté.

« C’est la situation dans son ensemble et nous devons nous assurer de ne pas nous laisser emporter par ce résultat et nous continuons à travailler dur pour apporter plus de mises à jour à la voiture afin de rester dans cette bataille. »