C’était il y a 40 ans aujourd’hui. . . 10z viral

Que le Gipper a signé son plan de réduction d’impôt sur le revenu de 25 % sur trois ans au ranch dans les montagnes au nord de Santa Barbara, la pierre angulaire à bien des égards de la « révolution du côté de l’offre ». Inutile de dire que depuis lors, inverser cette tendance a été la priorité absolue de la gauche, avec un succès partiel.

Ce fut une lutte législative épique et serrée. Voici mon récit du point culminant de l’histoire de The Age of Reagan :

Face à ce [Democratic Party] résistance, la Maison Blanche a décidé que Reagan devrait faire un autre discours télévisé à l’échelle nationale. Il est passé à l’antenne le 27 juillet, deux jours avant la date prévue du vote fiscal à la Chambre. Le pouvoir de Reagan en tant que « grand communicateur » n’a jamais été aussi pleinement démontré que dans ce discours. Plus remarquable que la force de persuasion de Reagan, cependant, était la férocité idéologique du discours. Il a méprisé « les cris de protestation de ceux dont le mode de vie dépend du maintien des méthodes de gaspillage du gouvernement », puis a attaqué la sincérité des démocrates :

Maintenant, lorsque j’ai proposé cela pour la première fois – d’ailleurs, c’est maintenant devenu une mesure bipartite co-écrite par le républicain Barber Conable et le démocrate Kent Hance – la direction démocrate a déclaré qu’une réduction d’impôt était hors de question. Ce serait extrêmement inflationniste. Et c’était avant mon investiture. Et puis vos voix ont commencé à être entendues et tout à coup, en février, les dirigeants ont découvert que, eh bien, une réduction d’impôt d’un an était réalisable. Eh bien, nous avons continué à pousser notre réduction d’impôt de 3 ans et en juin, l’opposition a constaté qu’une réduction d’impôt de 2 ans pourrait fonctionner. Nous sommes maintenant en juillet et ils découvrent qu’ils pourraient même opter pour une réduction de la troisième année à condition qu’il y ait un accord de déclenchement qui ne lui permettrait d’entrer en vigueur que si certains objectifs économiques avaient été atteints d’ici 1983. . . Alors, quel est le but derrière leur changement d’avis ? Ils ont mis en place un programme fiscal pour une seule raison : se procurer une victoire politique. Si je pouvais paraphraser une déclaration bien connue de Will Rogers selon laquelle il n’avait jamais rencontré un homme qu’il n’aimait pas, j’ai bien peur que des gens ici n’aient jamais payé d’impôt qu’ils n’aient pas augmenté.

Reagan s’est ensuite penché sur les mérites comparatifs de sa facture d’impôts, notant que sans la fonction d’indexation fiscale qui avait été ajoutée à la facture de Reagan, l’inflation et les augmentations d’impôt sur les salaires précédemment adoptées (pour la sécurité sociale et l’assurance-maladie) engloutiraient toute réduction d’impôt en seulement deux ou trois ans. Pour illustrer l’effet de l’indexation, Reagan a fait quelque chose que presque aucun président n’a jamais fait dans un discours du bureau ovale :

La direction de la majorité prétend que la leur accorde une plus grande répit au travailleur que la nôtre, et c’est le cas, c’est-à-dire si vous prévoyez de vivre seulement deux ans de plus. La simple vérité est que notre choix n’est pas entre deux plans pour réduire les impôts ; c’est entre une baisse d’impôt ou une augmentation d’impôt. Il y a maintenant intégré dans notre système actuel, y compris les cotisations sociales sur les salaires et la dérive des tranches d’âge que j’ai mentionnée, une augmentation d’impôt de 22% au cours des 3 prochaines années. Le projet de loi du comité propose une réduction de 15 pour cent sur 2 ans; notre projet de loi bipartite accorde une réduction de 25 % sur 3 ans. Maintenant, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, il y a l’augmentation d’impôt de 22 pour cent. Leur coupe est en dessous de cette ligne. Mais le nôtre efface cette augmentation et avec un peu d’argent. Et voilà, comme vous pouvez le voir. La colonne rouge, c’est la réduction d’impôt de 15 p. 100, et il vous reste encore une augmentation. La colonne verte est notre projet de loi bipartite qui efface la hausse des impôts et vous offre une baisse continue.

À partir de là, Reagan a augmenté la pression sur les démocrates en faisant de la question une question d’honneur personnel, racontant l’histoire d’un membre du Congrès démocrate à qui un électeur lui a demandé : “Ce que je veux savoir, c’est êtes-vous pour ‘im ou agin ‘im ?” Reagan a conclu avec un appel au public à faire pression sur la colline du Capitole : « Je vous exhorte à nouveau à contacter vos sénateurs et membres du Congrès. Faites-leur part de votre soutien à cette proposition bipartite. Dites-leur que vous pensez qu’il s’agit d’une opportunité inégalée d’aider à ramener l’Amérique à la prospérité et à faire du gouvernement de nouveau le serviteur du peuple. »

Le discours de Reagan a produit la réponse souhaitée. Les appels téléphoniques et les télégrammes affluaient sur la colline du Capitole à un rythme dix fois supérieur à la normale, allant de 12 à un en faveur de Reagan. Les démocrates ont vaillamment essayé de tenir la ligne. L’ancien président Jimmy Carter a téléphoné au député géorgien Bo Ginn pour l’exhorter à s’en tenir au plan fiscal démocrate. Reagan a également appelé Ginn; Ginn est allée avec Reagan. Le démocrate de Washington Norm Dicks a déclaré aux deux parties qu’il était indécis ; 400 appels téléphoniques pro-Reagan à son bureau de district l’ont aidé à se décider à aller avec Reagan. Un membre du Congrès anonyme a déclaré à Newsweek : « J’espère bien que Reagan ne retournera pas dans le métro et ne dira plus de sexe. O’Neill a admis que « nous vivons un blitz téléphonique comme cette nation n’en a jamais vu. Cela a eu un effet dévastateur. Un par un, la plupart des votes prétendument solides qui avaient été chèrement achetés avec des concessions de Rostenkowski se sont transformés en projet de loi de Reagan. Le démocrate du Missouri Richard Gephart a déclaré : « Le barrage s’est rompu… Il s’est simplement effondré.

Le vote final de la Chambre le 29 juillet était de 238-195; 48 démocrates ont défié la direction du parti pour soutenir Reagan. (Parmi eux se trouvait le seul représentant du Dakota du Sud, Tom Daschle.) Un seul républicain a voté contre la réduction d’impôts de Reagan—Jim Jeffords du Vermont, un nom qui deviendra célèbre pour une trahison plus effrontée d’un président républicain près de 20 ans jour pour jour, également à la veille d’un vote de réduction d’impôt. Au Sénat, l’opposition démocrate à la baisse des impôts s’était effondrée quelques jours auparavant. Les démocrates n’ont pu rassembler que 11 voix contre. Dix-neuf des vingt sénateurs démocrates candidats à la réélection en 1982 ont voté avec Reagan. (La seule exception était Ted Kennedy.) L’efficacité des appels télévisés de Reagan était presque sans précédent. Bien qu’il soit courant de penser que chaque président bénéficie de l’avantage intrinsèque de la « chaire d’intimidation », des études universitaires ont révélé de manière surprenante que les appels présidentiels à l’échelle nationale n’ont généralement aucun effet ou même un léger effet négatif.

Les gros titres sur la réduction d’impôt ont dû faire la une des journaux avec un autre événement spectaculaire qui s’est produit le même jour, le mariage du prince Charles et de Lady Diana Spencer en Angleterre. Cela a provoqué une gifle d’O’Neill: “Ce fut une journée bien remplie pour l’aristocratie: un mariage royal et une réduction d’impôt royale.” O’Neill était plus gracieux dans son appel téléphonique de félicitations à Reagan, disant à Reagan qu’il était « abasourdi » par la déroute ; Reagan, qui avait dit à son personnel de ne pas se réjouir, a répondu qu’il était lui aussi abasourdi. Le démocrate de New York, Stephen Solarz, a résumé l’humeur maussade des démocrates lorsqu’il a déclaré à un journaliste : « Maintenant, je sais ce que les Japonais ont ressenti lorsqu’ils ont signé l’instrument de capitulation sur le cuirassé Missouri. » Curieusement, l’inquiétude la plus mémorable au sujet de la réduction d’impôt après son adoption n’est pas venue d’O’Neill ou d’une icône libérale, mais du chef du Sénat républicain Howard Baker, qui a qualifié la réduction d’impôt de « pari fluvial » – moins qu’un vote retentissant de confiance.

L’histoire complète nécessite de dire certains des chiffres. Il y avait encore 15 tranches d’imposition — ou 15 taux différents — dans le cadre du plan Reagan. Le taux le plus élevé, en commençant par un revenu sur un rendement conjoint de 162 400 $, est passé de 70 % à 50 %. Pour un couple avec un revenu de 30 000 $, le taux est passé de 37 % à 28 % ; à 50 000 $, le taux est passé de 49 % à 38 %. Un ménage gagnant le revenu médian de 22 000 $ en 1984 a économisé environ 500 $ en impôts. Il est également important de connaître un autre ensemble de chiffres : en raison de tous les « édulcorants » ajoutés au projet de loi pour gagner des voix, la perte de revenus au cours des premières années du paquet fiscal final était environ le double du montant de la proposition de réduction d’impôt de 30 % de Reagan. .

Les résultats économiques de la réduction d’impôts seront examinés en temps voulu, mais un point important est que la réduction d’impôts de Reagan a été entendue dans le monde entier aussi fort et dramatiquement que les balles qui lui ont été tirées en mars. Dans les années qui ont suivi, presque toutes les nations industrialisées imiteraient les réductions d’impôts de Reagan et réduiraient leurs taux marginaux d’imposition sur le revenu. Même les États-providence scandinaves de Suède, de Norvège et de Finlande ont emboîté le pas. La Norvège a réduit son taux d’imposition maximal de 75 à 54 %, la Finlande de 71 à 54 % et la Suède de 83 à 75 %. (Les fournisseurs suggèrent que les performances économiques relativement médiocres de la Suède par rapport à ses voisins s’expliquent par le fait que la Suède n’a pas suffisamment réduit ses taux d’imposition.)