« C’était incroyable de faire un duo avec Anahí »: ‘Mick Marcy’ de Moderatto

«C’était en fait très amusant. Ce qui se passe, c’est que ça a été une période compliquée à cause de tout ça. Nous avons commencé l’année dernière, vers octobre ou novembre, avec l’enregistrement de l’album. C’était au milieu d’une forte pandémie et la voix d’Anahí a été enregistrée jusqu’à cette année.

«C’était une sorte de distance, mais c’était un processus hilarant. On a déjà fait la vidéo, qui sort le 17 décembre. On l’a fait avec elle, mais comme il y a un rouleau numérique là-bas, c’était quelque chose de moderne… vous verrez », a déclaré le musicien.

L’annonceur a également assuré que l’enregistrement avec Anahi Un classique de RBD était un grand honneur, car Moderatto a une grande histoire d’amour avec le groupe pop.

« Cela a été incroyable, car la vérité est qu’Anahí est une personne que nous aimons beaucoup et pas seulement cette chanson, mais toutes les chansons de RBD nous tiennent à cœur car quand la fièvre RBD était il y a 17 ans, nous étions sur les talons ».

« Donc, nous partions en tournée et ils jouaient un jour et nous le lendemain ; nous avons en quelque sorte partagé beaucoup de tournées ensemble. Nous regardions toujours leurs chansons et disions : « Je souhaite qu’ils soient nos chansons » et une chanson comme Our love a été un voyage et pouvoir être là sur un enregistrement avec Anahí après ne pas avoir fait de musique pendant si longtemps a été très spécial pour nous ».