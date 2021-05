C’était juste à leur sujet

Il y a dix ans, lors de Google I / O 2011, Google annonçait les premiers Chromebooks commerciaux: le Samsung Series 5 et l’Acer AC700.

Pour vous donner une idée de combien de temps il y a, la société a également annoncé lors de cet événement une nouvelle version d’Android, qui serait connue sous le nom de Ice Cream Sandwich. Il a également lancé un service de streaming musical appelé Google Music Beta, qui est finalement devenu Google Play Music (RIP).

Le lancement des premiers Chromebooks commerciaux ne s’est pas très bien déroulé, du moins d’un point de vue critique. Un critique a qualifié l’Acer AC700 de «essentiellement un gros netbook», tandis qu’un autre critique a qualifié le Samsung Series 5 de «essentiellement un navigateur avec un clavier».

La notion même d’un Chromebook – un ordinateur portable moins cher reposant entièrement sur une connexion Internet et des services cloud – semblait aller trop à contre-courant pour les critiques et les consommateurs de l’époque. The Register a même publié un article à la fin de 2011 intitulé “Chromebooks: le flop de 2011?”

Imaginez à quel point ces gens auraient été choqués si vous leur aviez dit que d’ici 2016, les Chromebooks se vendraient plus que les ordinateurs MacOS aux États-Unis. Croiraient-ils même que plus de 60% de tout le matériel informatique mobile acheté par les établissements d’enseignement aujourd’hui sont des Chromebooks?

Vous auriez probablement été ri de la pièce.

Google parie gros sur le Chromebook

En 2006, Googler Kan Liu développait des applications Windows pour l’entreprise. Il était frustré par la complexité excessive de ce système d’exploitation et par la façon dont cette complication excessive enlève l’expérience utilisateur.

Au cours des années suivantes, Liu et d’autres Googleurs ont développé Chrome OS en interne. Il a été conçu comme un système d’exploitation basé sur Internet qui pouvait démarrer en quelques secondes et fonctionner correctement sur du matériel bas de gamme. Le mantra du développement semblait être «garder les choses simples». En fait, l’équipe s’est d’abord concentrée sur la suppression d’autant de paramètres, de menus et de fonctionnalités qu’elle le pouvait sans nuire à l’expérience utilisateur moyenne.

Le premier Chromebook n’était pas disponible à la vente et existait uniquement en tant que plate-forme pour tester Chrome OS.

En décembre 2010, Google a révélé l’ordinateur portable CR-48, illustré ci-dessus. La machine entièrement noire, sans marque et en caoutchouc était maladroite, laide et sous-alimentée. Il n’existait qu’en tant que prototype à donner aux premiers testeurs dans le seul but de jouer avec Chrome OS.

Lors de son dévoilement, Sundar Pichai a déclaré: «Le matériel n’existe que pour tester le logiciel.»

Lorsque les premiers Chromebooks commerciaux sont arrivés en 2011, les critiques et les consommateurs étaient déconcertés. Le plus gros reproche était le fait que les prix des ordinateurs portables étaient trop élevés. Dans le cas de l’AC700, il a commencé à 350 $ – soit plus de 400 $ en espèces 2021. En fin de compte, cela a du sens: pourquoi paieriez-vous 400 $ pour un ordinateur portable qui ne peut exécuter aucun des programmes Windows ou Mac dont vous avez besoin (ou du moins pensez-vous avoir besoin)?

Malgré ces premiers revers, Google était déterminé à faire fonctionner les Chromebooks. Dans l’un des mouvements les plus intelligents de la société, elle a amené les Chromebooks sur un segment de marché très négligé: la salle de classe.

Le succès est venu lentement, mais il est venu

Après un certain temps, ce qui a fait tomber les Chromebooks au départ – à savoir à quel point ils étaient limitatifs en vous permettant uniquement de faire des choses de base – est devenu leur plus grande force. Les Chromebooks étant si simples, les établissements d’enseignement y voyaient un système qui pouvait être facilement entretenu et acheté à bas prix.

Google a vu cela comme une opportunité et a commencé à travailler sous cet angle. Il a commencé à pousser les OEM à développer des Chromebooks qui fonctionnent particulièrement bien dans les salles de classe. Cela signifiait les rendre durables, légers, simples et peu coûteux dans l’ensemble.

De 2012 à 2017, les Chromebooks ont englouti le marché de l’éducation de leurs rivaux Apple et Microsoft.

En 2012, les Chromebooks représentaient 5% des produits mobiles pour les salles de classe aux États-Unis. Ce n’est pas mal du tout pour juste un an d’existence. En 2017, cependant, les Chromebooks représentaient un peu moins de 60% du même marché.

Cette croissance incroyablement rapide a surpris les concurrents. La part de marché d’Apple dans le segment de l’éducation a chuté de 33% au cours de la même période, tandis que celle de Microsoft a diminué de 21%.

Les Chromebooks fonctionnant bien dans les écoles, ce n’était qu’une question de temps avant qu’ils ne commencent à bien fonctionner avec les consommateurs en général. Les parents achetant des Chromebooks pour leurs enfants et découvrant qu’ils appréciaient eux-mêmes la simplicité et la facilité de leur utilisation, les ventes ont commencé à augmenter.

Chrome OS détient désormais une part de marché globale d’un peu moins de 7% aux États-Unis, selon StatCounter. C’est une quantité incroyable si l’on considère que le système d’exploitation n’avait même pas de produit commercial il y a 10 ans.

Le succès du Chromebook ne fera qu’augmenter

Chrome OS s’est finalement développé et peut désormais exécuter des applications Linux ainsi que des applications Android. Cela a ouvert les possibilités pour les Chromebooks, car ils pouvaient désormais faire à peu près tout ce qu’un PC standard peut faire.

Cependant, un Chromebook de faible puissance ne peut toujours pas remplacer un PC hautes performances. Ou est-ce possible?

Le cloud computing est désormais la prochaine frontière. Nous avons déjà vu cet avenir à travers l’industrie du jeu, avec Game Pass Ultimate de Microsoft, GeForce Now de Nvidia et Stadia de Google. En utilisant ces services de jeux en nuage, les joueurs peuvent jouer aux titres AAA en utilisant uniquement un navigateur. Des serveurs puissants gèrent la charge de travail de l’exécution du jeu et le diffusent sur l’ordinateur d’un utilisateur via Internet.

Pourquoi acheter un ordinateur portable Windows à 1 000 $ alors qu’un Chromebook à 200 $ et un abonnement mensuel à un service PC dans le cloud peuvent tout faire?

Ces services permettent à une personne possédant même le Chromebook le moins cher de jouer aux titres de jeu les plus récents à 1080p / 60fps. Les joueurs n’ont plus besoin de dépenser des centaines, voire des milliers de dollars pour construire une plate-forme PC ou acheter la dernière console coûteuse. Le terrain de jeu est nivelé.

Le cloud gaming n’est que le début. Bientôt, presque tout ce que vous faites sur un ordinateur sera traité dans le cloud et diffusé sur votre appareil, que ce soit via votre haut débit à la maison ou votre futur service 5G en déplacement. Vous n’aurez pas besoin d’une carte graphique coûteuse pour rendre les montages vidéo ou d’un processeur puissant pour calculer des chaînes de code compliquées. Au lieu de cela, vous aurez besoin d’un navigateur.

Ceci, sans aucun doute, changera fondamentalement notre façon de voir l’informatique personnelle. Il y aura des gens dans les pays en développement qui grandiront en apprenant à utiliser un ordinateur en utilisant un Chromebook et des professionnels qui ont longtemps dépendu de Windows pour passer à Chrome OS lorsqu’ils se rendront compte que leur ordinateur portable de 1000 $ est excessif.

Google a joué le long jeu avec Chrome OS, et ses efforts commencent à peine à porter leurs fruits. Les Chromebooks seront probablement considérés comme l’une des plus grandes réussites de l’entreprise dans quelques années.