C’était juste une paperasse pour LeBron

le bascule qui est cette saison, les Lakers ont laissé la possibilité de terminer haut vendredi soir. Jeudi, ils étaient tombés dans un accident au domicile des Grizzlies et le rival, bien qu’il les ait battus au Staples Center il y a quelques semaines dans un autre de ces épisodes noirs cette saison, était faible assez pour penser qu’ils devraient le battre même s’ils avaient des éléments puissants contre eux. Par exemple, que c’était le deuxième match d’affilée, sans repos, et au milieu d’une tournée traîtresse, comme cela a été confirmé. Par exemple, peu de temps après le début du match, il a été signalé qu’Anthony Davis avait été abandonné pour le match, souffrant d’une gêne au genou. Ce sont des facteurs de conditionnement qui semblent se répéter, plus ou moins en profondeur, pour que les Angelenos ne passent pas une journée détendue et agréable à jouer au basket. Malgré tout, victoire à la chanson.

Un LeBron James extraordinaire, « incroyable » selon son entraîneur, a mis la pression à côté des chaussures et a fait de la magie avec. 33 points, 5 rebonds, 6 passes décisives et 3 interceptions, touchant déjà le top 10 historique de la Ligue dans ce dernier classement, pour être sacré en OKC. Les Lakers ont remporté la victoire avec une apparente suffisance (95-116) grâce à la performance de leur roi.

La mot de passe était d’étouffer le Tonnerre à l’extérieur de sorte que même la ressource de tirer à distance ne l’était pas. À l’intérieur, bien qu’ils ne soient pas Davis, ils ne se sont pas transformés en nymphe excessivement. Les Lakers jouent toujours ces derniers matchs avec quelques tirs de Westbrook, huit ce soir, et cela semble fonctionner. Lors de l’attaque contre LeBron, des personnes comme Avery Bradley ou Austin Reaves se sont jointes en tant que personnalités qui ont contribué à bon nombre de points pour laisser les locaux derrière, une tendance qui s’est déjà produite dans la première moitié et dans la seconde n’avait qu’à contresigner. Avec cela vient un autre match positif, bien que sans longs sourires et au milieu de cet air raréfié que l’équipe est, pour les Californiens, en train de progresser au compte-gouttes.

Sans trop en faire, LeBron a pris la première bonne avance des Lakers, dix points dans la première moitié du premier quart-temps. Un triplé du meneur et un autre de Monk ont ​​encore boosté l’équipe à l’issue de cette manche, mais il y avait du travail à faire. La direction de jeu de Westbrook, associée à une brillante sélection de tirs, gardait ses nerfs à distance et James savait qu’il était temps de tirer un autre coup sur le ballon et de mettre le jeu dans une impasse. Un 2 + 1 d’Akron a été suivi d’un massacre de Tre Mann (19 points), déployant ses ailes comme s’il était LeBron, et à ce moment-là, on a vu que la mégastar des Lakers n’allait pas en dépasser un seul: abattu dans le poteau bas se penche en arrière pour faire taire les cris que le public avait poussés quelques instants auparavant avec le compagnon dans l’autre panier. Ce +16 a fluctué jusqu’à ce qu’il atteigne +29 à deux occasions différentes en troisième période. L’inconvénient pour les Lakers est que, malgré le côté bombé, Vogel n’a pas osé laisser ses collègues orphelins de LeBron James avant 4h16. Gajes du bureau quand c’est tellement au bord.