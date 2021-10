C’était la BMW Z3 avec un moteur V12 que presque personne ne connaît | Moteur

L’une des plus curieuses était la BMW Z3 avec un moteur V12, une voiture qui a été gardée enfermée dans un garage secret jusqu’à ce qu’elle voit le jour il n’y a pas si longtemps.

La BMW Z3 est un modèle très populaire dans la marque allemande. Et, bien qu’ayant été remplacée par la BMW Z4 quelques années après le début du nouveau siècle, elle a conservé une importante notoriété auprès des amateurs de roadsters. Il s’est bien vendu et différentes versions du modèle ont émergé.

Le projet a été gardé secret pendant de nombreuses années jusqu’à ce que BMW, et sa division sportive, décident de le faire connaître. Nul doute que ce fut tout un exploit pour les ingénieurs de monter un énorme V12 sous le capot d’un roadster, un projet qui commencera à prendre forme en 1999.

Ils ont fait différents tests avec cette voiture, même si elle n’a jamais été vendue. Et c’est qu’en plus des frais, ils n’ont pas obtenu le résultat escompté.

En fait, ils l’ont fait pour tester les limites de cette voiture. Il semble que la seule motivation était de savoir si vous pouviez ou non, aussi simple que cela. Le directeur du développement moteur, Gerhard SchmidtIl avait remarqué que le compartiment moteur du petit modèle était assez spacieux, et pouvait peut-être accueillir quelque chose de plus grand.

Jusque-là, le plus gros élément monté dans le roadster était un six cylindres. Avec tout ça, ils n’y ont pas pensé et ont tout choisi : un V12.

Et ils ont réussi, non sans problèmes. L’élu était le bloc M73, un V12 de 5,4 litres présent dans la Série 7 750i E38 et dont on pouvait également profiter dans la Série 8 850Ci E31, la première Série 8. Avec deux fois plus de cylindres que la BMW Z3 M, ce moteur ne développait que 5 chevaux de plus.

Au total, ils développaient 326 ch et 490 Nm de couple, ce dernier chiffre bien supérieur aux 236 Nm de la Z3 M.

Il n’a pas été facile de monter ce moteur dans la Z3, et les trois ingénieurs en charge du projet ont été contraints de modifier certains éléments.

Parmi eux, nous avons trouvé le radiateur, le carter, la pompe à huile et le collecteur d’échappement. Ils ont ajusté le système de suspension et monté une boîte de vitesses à six vitesses, car avec une cinq vitesses, il n’était pas facile de gérer autant de couple. Comme vous le savez, ce ne serait jamais vendu.

Cet article a été publié dans Top Gear par Enrique León.