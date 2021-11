C’était la dernière fois qu’il devait lui faire face

08/11/2021 à 17:46 CET

L’Espagne est à un pas de se qualifier pour Qatar 2022. Il a tout sur le visage après quelques jours où il était dans les cordes. Cependant, il est toujours possible qu’il se retrouve en séries éliminatoires, nous allons donc revoir la dernière fois que l’Espagne a été impliquée dans ce problème.

Au 2006, Espagne n’a pas perdu un seul match en qualification pour le Coupe du monde d’Allemagne, mais n’a toujours pas obtenu le classement direct. Serbie et Monténégro il a obtenu deux autres points et a envoyé La Roja à la mort subite.

Le play-off, contrairement à cette année, consistait en une seule égalité à deux pattes. Le rival était la Slovaquie, une équipe a priori inférieure, mais avec la tension du moment tout était possible. L’équipe dirigée par Luis Aragonés était contre les cordes.

Cependant, tout s’est terminé par un très bon résultat : 5-1 au match aller pour notre équipe à Vicente Calderón et 1-1 au retour. Il est vrai que plus tard cette Coupe du Monde n’était pas du tout la plus marquante, mais le classement a été atteint.