C’était la fête spectaculaire de la fille de La Petite Sirène d’El Canelo

Maintenant, pour la quatrième fois consécutive, le boxeur a célébré l’anniversaire de sa plus jeune fille, María Fernanda, avec une fête spectaculaire. Cette fois, ce n’était pas du Lac des cygnes ou d’une princesse de conte de fées, cette fois la famille a célébré à la manière de La Petite Sirène.

Le boxeur et sa femme María Fernanda ont créé l’environnement parfait pour vivre une véritable expérience sous la mer. Des photos et des vidéos de la décoration et des équipements spectaculaires de l’événement ont circulé sur les réseaux sociaux.

Sur place, les détails marins ne manquaient pas (étoiles de mer, poissons, méduses et bulles) et, bien sûr, beaucoup de plaisir. La personne chargée de mettre l’ambiance de la fête amusante était Tatiana elle-même, qui a chanté ses tubes pour ravir le célébrant et ses invités.

María Fernanda n’arrête pas de rire et de s’amuser pendant la fête, remplissant ainsi l’objectif principal de ses parents : la rendre heureuse.

« Tout vaut la peine d’être vu comme ça », a posté le boxeur.