C’était la grande fête le jour de Noël à la discothèque BCM à Magaluf

27/12/2021 à 18:43 CET

Miguel Vicens

Une vidéo publiée sur le réseau social Twitter et enregistré la nuit du 25 décembre au Discothèque BCM de Magaluf montre au public pas de masque, pas de distance de sécurité, blotti sur la piste de danse et profiter de la nuit comme s’il n’y avait pas de restrictions dues au covid-19.

Le document a été publié dans son compte personnel par Joan Guasp Giner, producteur et directeur de programme pour IB3 Ens deim coses et a atteint un large écho dans le réseau social, Puisqu’à l’heure actuelle de la pandémie, les boîtes de nuit doivent exiger le certificat COVID du public, elles ont limité capacité à 60% de sa capacité et les clientes vous ne pouvez retirer le masque qu’au moment de la consommation.

Aquest vespre a @bcmmallorca Sens des masques, sens de la distance, sens du respect de la santé publique… Això oui, ton marcheur sol pel carrer amb mascareta com un imbécile… pic.twitter.com/xkBuLUkcqc – JoanGuaspGiner (@JoanGuaspG) 25 décembre 2021

La discothèque BCM Majorque le passé rouvert 23 décembre, après avoir été totalement rénové. Le jour de sa présentation d’ouverture, elle a annoncé que le public qui souhaitait assister à l’un de ses galas devait présenter certificat covid, test PCR négatif (dans les 72 heures) ou test antigène négatif (dans les 48 heures).

Les îles Baléares sont à très haut risque en raison de la propagation du covid, avec un incidence de 914 cas pour 100 000 habitants, 228 patients dans les usines, 53 en soins intensifs et plus de 14 375 personnes avec une contagion active en charge des centres de santé.