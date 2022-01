C’était la luxueuse lune de miel de Paris Hilton et Carter Reum

Paris Hilton et la luxueuse lune de miel avec son mari Carter Reum

partenaire de Paris Hilton et Carter Reum Il l’a même appelé « tour du monde de la lune de miel », car c’était vraiment assez impressionnant le grand lune de miel et sans aucun doute beaucoup aimeraient l’avoir.

La vérité est que comme prévu, la lune de miel de Paris Hilton et de son mari Carter Reum a été un rêve, puisqu’elle a été entourée de luxe et destinations paradisiaques et n’ont pas perdu l’occasion de s’afficher sur les réseaux sociaux.

Comme vous vous en souvenez peut-être, précédemment, nous vous avions fait savoir que l’influenceuse Paris Hilton s’était mariée dans une robe de mariée digne d’une princesse.

Cela peut vous intéresser : Paris Hilton et Lindsay Lohan pourraient reprendre leur amitié

Maintenant le socialite mondain Paris Hilton célèbre sa lune de miel entourée de luxe, dans diverses parties du monde et l’a partagée avec ses followers sur les réseaux sociaux.

La femme d’affaires a partagé sur les réseaux sociaux, des détails de ses fiançailles, de son enterrement de vie de jeune fille sur une île privée avec des détails qui portaient son image, jusqu’au mariage qui a duré trois jours.

Et comme prévu, il a partagé avec ses admirateurs les détails de sa lune de miel qui a duré plus d’un mois.

A noter que la lune de miel a commencé à Bora Bora, bien qu’ils ne l’aient pas fait seuls, puisque les parents de la mondaine, Rick et Kathy Hilton, ainsi que leurs frères, Conrad et Barron Hilton, et leur belle-sœur , les a accompagnés, au début de vos vacances.

Plus tard, le couple de millionnaires s’est rendu aux îles Vierges, où ils ont pu profiter de leur intimité.

De plus, la célèbre Paris Hilton, ainsi que son mari Carter Reum, ont pratiqué d’innombrables activités lors de leurs voyages, telles que la plongée en apnée et la nage avec les raies.

Ils se sont également promenés et ont profité du soleil sur de luxueux yachts où ils ont passé la nuit à regarder les étoiles.

Comme si cela ne suffisait pas, ils ont également partagé sur les réseaux sociaux, les hôtels extravagants, dont celui qui est sous les eaux aux Maldives où ils avaient fêté les vacances de Noël, puisque leur fiancé apparaît vêtu d’un costume de Père Noël.

Cependant, Paris Hilton et Carter Reum, ont mis leur lune de miel en pause, puisqu’ils sont revenus avec leur famille pour passer les vacances.

Comme vous vous en souvenez peut-être, au début de 2020, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Paris Hilton sortait avec Carter Reum, un homme d’affaires de 39 ans qui a évolué dans le même cercle que la mondaine.

Cependant, ils n’avaient encore rien confirmé et c’était à un Golden Globes après les avoir vus ensemble pour la première fois, et un mois plus tard, Carter a fait une apparition à la fête d’anniversaire de la femme d’affaires.

En effet, pendant longtemps, Paris a décidé d’attendre pour officialiser leur nouvelle relation, puisqu’il s’agit de la première, après avoir été avec l’acteur Chris Zylka, avec qui elle s’était retrouvée en mauvais termes, en novembre 2018 assurant que Chris Il n’était tout simplement pas une personne pour elle et c’était la meilleure décision de sa vie.

Cependant, la belle protagoniste de « La vie simple » n’a pas voulu rendre la bague de fiançailles.