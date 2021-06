25/06/2021 à 20h28 CEST

Leandro Cabrera, actuellement en vacances en Uruguay, a passé en revue divers aspects de sa vie dans le journal ‘Ovación’ de son pays, en particulier sa vie professionnelle. La promotion avec l’Espanyol, un de ses meilleurs moments. Certains se demandent encore pourquoi, sur le marché d’hiver 2020, il a choisi de changer sa position incontestée dans un Getafe qui a joué en Europe pour un club bleu et blanc qui a eu du mal à ne pas tomber. Selon ‘Lele’, “c’était la meilleure décision que j’ai prise & rdquor;.

“L’Espanyol est un très grand club, qui couvre beaucoup de choses. La décision à l’époque était difficile, car la vérité est qu’il était très à l’aise, il a tout joué et l’équipe allait de manière spectaculaire. Mais j’ai senti que Avec son âge et sur le long terme, il ne pouvait pas non plus rater cette opportunité. Au final ça a fini par descendre, ce qu’on ne voulait pas, mais c’était un pas en arrière pour faire avancer les autres plus en avant », a ajouté le défenseur central uruguayen.

Cabrera a estimé que ces dernières années « Je pense avoir fait de très bonnes saisons & rdquor; et il a assuré qu’il est très à l’aise à Barcelone, « une ville divine & rdquor; et surtout à l’Espanyol.

“Il y a un club qui l’année dernière a parié sur moi, dépensé de l’argent et en ce sens je n’ai rien à me reprocher et je suis très content de ma situation. Je n’ai que des mots de remerciement et j’espère pouvoir rester ici longtemps & rdquor;.