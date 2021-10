« C’était la meilleure victoire de Max Verstappen jusqu’à présent… il avait tout »

L’ancien pilote de course et expert actuel Allard Kalff estime que la victoire de Max Verstappen au Grand Prix des États-Unis a été la meilleure de sa carrière à ce jour.

Le Néerlandais a remporté une énorme victoire sur le Circuit des Amériques pour étendre son avance sur Lewis Hamilton au championnat à 12 points, et cela a demandé beaucoup d’efforts.

En raison du fait qu’il a fait ses deux arrêts au stand plus tard, Hamilton avait des pneus beaucoup plus frais dans les phases finales et le rattrapait rapidement, mais le Taureau rouge l’homme a presque réussi à le retenir, trouvant un peu plus de rythme quand c’était important.

C’était la 18e victoire de sa carrière, et Kalff pense que c’était la meilleure d’entre eux.

« Après la course, j’ai envoyé Jos [Verstappen] un message dans lequel j’écrivais que c’était la meilleure victoire à ce jour. Il y avait tout », il a dit à Will Buxton sur Motorsport.tv.

« Le départ n’était pas bon, [but] il était agressif en stratégie, brillant sous pression. Il ne s’est pas trompé. Pour moi, c’était sa meilleure course, et il a gagné.

« Sa meilleure victoire en ce qui me concerne.

P1 🔥 Nous l’avons fait 🤘 Excellent travail les gars, @redbullracing et @HondaRacingF1, vraiment très bien 💪 Et vous les fans, merci pour tout le soutien, tout simplement incroyable 🙌 #USGP 🇺🇸 pic.twitter.com/B6lBH2fG4y – Max Verstappen (@Max33Verstappen) 24 octobre 2021

Cela a sans doute été la meilleure saison de Verstappen à ce jour dans l’ensemble en termes de performances, avec lui faisant peu d’erreurs précieuses.

On ne pouvait pas en dire autant de lui dans le passé, le joueur de 24 ans étant autrefois réputé pour être trop agressif et s’écraser à cause de ses jeunes années.

Kalff ne pense pas que ses capacités de conduite se soient améliorées, mais il a plutôt l’impression qu’il a simplement un peu mûri avec l’âge et, surtout, sait quand ne pas bouger.

« Je ne sais pas s’il a beaucoup grandi. Nous le voyons beaucoup plus maintenant », a-t-il déclaré.

« On pourrait dire qu’il est un peu plus mature, surtout par rapport à sa première année chez Toro Rosso ou Red Bull. Il sait maintenant mieux quand y aller et quand accepter la deuxième place. Cela a toujours été là, mais nous ne l’avons pas toujours vu.

« Ses dépassements étaient tellement spectaculaires, toujours offensifs. Nous ne savions pas ce qu’il avait d’autre dans sa manche, et c’est beaucoup. Comment il se positionne après un départ, quand attaquer, quand défendre… Toujours sur place.

« Il a peut-être mûri de deux ou trois pour cent. »

Il dit que la même chose s’est produite avec Lewis Hamilton et Ayrton Senna, leur permettant de faire leurs preuves et de mieux performer en conséquence.

« Vous avez vu ça avec Lewis, avec Ayrton : il y a un moment où ils savent qu’ils n’ont plus à faire leurs preuves. Ensuite, ils deviennent un meilleur conducteur », a ajouté Kalff.

« C’était aussi le cas avec Ayrton, avec Michael Schumacher, voire avec Sebastian Vettel. Une fois qu’ils se rendront compte qu’ils n’ont pas à prouver qu’ils sont un pilote de F1 rapide, ils s’amélioreront encore de dix pour cent.

« Ensuite, ils deviennent vraiment du matériel de champion. »