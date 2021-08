C’était la participation de tous les Mexicains à Tokyo 2020

Ils étaient 162 athlètes mexicains qui a eu l’opportunité de réaliser le rêve de contester Jeux olympiques. Il s’agissait de la troisième plus grande délégation de l’histoire, juste derrière le 275 athlètes du Mexique 1968 et 174 de Munich 1972. Ils sont revenus avec quatre médailles de bronze et la performance de Rio de Janeiro 2016 n’a pas pu être dépassée (deux d’argent et trois de bronze).

En plus des médailles obtenues, il s’agissait des Jeux Olympiques avec plus de quatrièmes places pour le Mexique. Des athlètes qui sont restés très près du podium. Il y avait aussi d’autres bonnes performances, quelques déceptions aussi. C’étaient les résultats de tous les événements nationaux qui se trouvaient sur le territoire japonais en train de se battre pour la gloire.

Football

L’équipe mexicaine a remporté la médaille de bronze en battant le Japon 3-1. (Luis Ángel Malagón, Jorge Sánchez, César Montes, Jesús Angulo, Johan Vázquez, Vladimir Loroña, Luis Romo, Carlos Rodríguez, Henry Martín, Diego Lainez, Alexis Vega, Guillermo Ochoa, Erick Aguirre, Uriel Antuna, José Joabasán Serdova Esqui , Eduardo Aguirre et Roberto Alvarado. Suppléants : Adrián Mora, Jesús Ricardo Angulo, Fernando Beltrán et Sebastián Jurado)

Base-ball

L’équipe mexicaine déçu d’avoir perdu les trois matchs auxquels il a joué. (Román Ali Solís, Alexis Wilson, Efrén Navarro, Adrián González, Ramiro Peña, John Laird Brandon, Daniel Espinosa, Isaac Rodríguez, Jonathan Duane Jones, Sebastián Elizalde, Joey Meneses, José Alejandro González, Theodore Stankiewicz, Oliver Héctor Velázquez, Samuel Hickey, César Ignacio Vargas, Juan Pablo Oramas, Manuel Bañuelos, Sasagi Sale Sánchez, Carlos Alberto Bustamante, Fernando Salas et Daniel Francisco Duarte)

Sotbol

L’équipe mexicaine est entré dans le match pour le bronze, mais a perdu contre le Canada 3-2. (Brittany Cervantes, Dallas Jade Escobedo, Danielle O’Toole, Stefania Aradillas, Anissa Urtez, Denae Hyland, Chelsea González, Aitiana Palacios, Victoria Vidales, Amanda Sánchez, Taylor McQuillin, Sydney Joy Romero, Tatyana Forbes, Nicole Rangel et Suzannah Brookshire) .

Badminton

Lino Muñoz : éliminé au premier tour après avoir perdu les deux matches Haramara Gaitán : éliminé au premier tour après avoir perdu les deux matches.

Boîte

Esmeralda Falcón : Éliminée au premier tour (60 kilogrammes) Brianda Tamara Cruz : Éliminée au premier tour (69 kilogrammes) Rogelio Romero : Éliminée en quart de finale (81 kilogrammes).

Rafting

Sofia Reynoso : Elle a atteint les demi-finales et a terminé en 21e position (slalom K-1).

Athlétisme

Paola Moran : Elle a atteint les demi-finales, mais a terminé cinquième de sa série avec 51,06 secondes et n’a pas pu avancer (400 mètres). Finale (800 mètres) Laura Esther Galván : Elle a terminé 11e dans sa course éliminatoire avec 15:00.16 minutes et a été éliminée (5 000 mètres); Plus tard, il a terminé 12e de sa série, avec 4 :08,15 minutes et était sorti des demi-finales (1 500 mètres).Diego Del Real Galindo : Dixième du groupe A avec 75,17 mètres, en dehors de la finale (lancer de marteau).Edgar Rivera : éliminé au premier tour avec 2,21 mètres (saut en hauteur). Alegna Aryday González : cinquième place (20 kilomètres de marche). Ilse Ariadna Guerrero : 51 place (20 kilomètres de marche) Valeria Ortuño : 47e place (20 kilomètres de marche). Noel Ali Chama : Place 38 (20 kilomètres à pied). Jesús Tadeo Vega : Place 42 (20 kilomètres à pied). Andrés Eduardo Olivas : Place 11 (20 kilomètres à pied). Isaac Antonio Palma : Place 11 (50 kilomètres à pied). Horacio Nava : Non a terminé la course (50 kilomètres de marche) José Leyver Ojeda : Place 11 (50 kilomètres de marche) Andrea Soraya Ramírez : N’a pas fini la course (Marathon) Ursula Sánchez : Place 64 (Marathon) Daniela Torres : Place 65 (Marathon) ) .Juan Joel Pacheco : Place 65 (Marathon) José Luis Santana : Place 56 (Marathon) .Jesús Esparza : Place 74 (Marathon).

Cyclisme

Daniela Gaxiola : Eliminée en 32e (Sprint), 11e (Keirin), 6e (Team Sprint) Yuli Verdugo : Eliminée en 32e (Sprint), sixième (Team Sprint), éliminée en playoff (Keirin).Lizbeth Yarely Salazar : Il n’a pas terminé l’épreuve (Route) Eder Frayre : Place 39 (Route) Daniela Campuzano : Place 16 (Crosscountry) José Gerardo Ulloa : Place 23 (Crosscountry).

Plongé

Arantxa Chávez : Eliminée en Préliminaires, place 27 (tremplin 3 mètres) Aranza Vázquez : 6ème place en Finale (tremplin 3 mètres) Carolina Mendoza : Quatrième Place (tremplin synchronisé 3 mètres) Dolores Hernández : Quatrième Place (tremplin synchronisé 3 mètres) )Alejandra Orozco : Médaille de bronze (plateforme synchronisée de 10 mètres) et sixième place en finale (plateforme individuelle de 10 mètres)Gabriela Agúndez : Médaille de bronze (plateforme 10 mètres synchronisé) et 4e place en finale (plateforme individuelle 10 mètres) Rommel Pacheco : 6e place en finale (tremplin 3 mètres) Osmar Olvera : Eliminé en demi-finale, 14e place (tremplin 3 mètres) Yahel Castillo : Quatrième place (tremplin 3 mètres synchronisé) Juan Manuel Celaya : Quatrième place (tremplin 3 mètres synchronisé) Iván García : Eliminé en Préliminaire, place 24 (plateforme 10 mètres) Andrés Villarreal : 12ème place en Finale ( plateforme de 10 mètres) Diego Balleza : Quatrième place (plateforme synchronisée de 10 mètres) Kevin Berlin : Quatrième place (plateforme synchronisée de 10 mètres).

Équestre

Martha Fernanda Del Valle : Eliminée au premier tour, place 9 du Groupe F (Dressage) Enrique González : Hors de la Finale, place 16 (Saut par équipes) ; Hors de la finale, place 44 (saut individuel) Eugenio Garza : Hors de la finale, place 16 (saut par équipe) : hors de la finale, place 47 (saut individuel) Patricio Pasquel : Hors de la finale, place 16 (saut par équipe) ) (Saut) Manuel González: Hors de la finale, place 55 (Saut individuel)

Escrime

Diego Alekce Cervantes : Il a atteint la 16e de finale (Foil).

Gymnastique artistique

Alexa Moreno : Quatrième place en finale (Saut) ; 55ème place (All around) Daniel Corral : 55ème place, sans passer en finale par engin (All around).

Gymnastique rythmique

Rut Castillo : Place 22 (Individuel).

Gymnastique au trampoline

Dafne Navarro : 8e en finale.

Le golf

Gabriela López : Place 38. María José Fassi : Place 23. Carlos Ortiz : Place 42. Abraham Ancer : Place 14.

Musculation

Ana Gabriela López : Place 9 (Catégorie 55 kilogrammes).Aremi Fuentes : Médaille de bronze (Catégorie 76 kilogrammes) Jonathan Antonio Muñoz : Place 10 (Catégorie 67 kilogrammes) Jorge Adán Cárdenas : Place 11 (Catégorie 73 kilogrammes).

Judo

Prisca Guadalupe Awiti : Eliminée en 16e de finale (63 kilogrammes).

Lutter

Alma Jane Valencia : éliminé en huitièmes de finale (57 kilogrammes) Alfonso Antonio Leyva : éliminé en huitièmes de finale (77 kilogrammes).

Natation

Gabriel Castaño García : Eliminé dans sa première manche quand il a terminé cinquième (50 mètres nage libre) .Byanca Melissa Rodríguez : Eliminé dans sa première manche quand il a terminé sixième (100 mètres brasse) ; Eliminé dans sa première manche en terminant quatrième (200 mètres brasse) José Ángel Martínez : Eliminé dans sa première manche éliminatoire, en terminant sixième (200 mètres combinés) Daniel Delgadillo : 17ème place (Marathon de natation).

Nage synchronisée

Nuria Diosdado : Place 12 de la Finale (Duo) Johana Jiménez : Place 12 de la Finale (Duo).

Pentathlon moderne

Mariana Arceo : Place 16 Carmen Mayan Oliver : Place 15 Álvaro Sandoval Aguilar : Place 35 Duilio Carrillo : Place 33.

Aviron

Laitue du Kenya : Quatrième place de la Finale C, pour la 16ème place au général. (Sculpteurs en couple)

taekwondo

Briseida Acosta : Éliminé en huitièmes de finale (67 kilogrammes) Carlos Adrián Sansores : Éliminé en huitièmes de finale (80 kilogrammes).

Tennis

Renata Zarazúa : Eliminée au premier tour (Simple) ; éliminée au premier tour (Double) Marion Giuliana Olmos : Eliminée au premier tour (Double).

Jeta

Jorge Martín Orozco : Quatrième place (fosses olympiques) et 15 place (fosses olympiques par équipe mixte) Edson Ismael Ramírez : Place 18 du classement, hors finale (Carabine à air comprimé) José Luis Sánchez : Place 33 du classement, hors Finale (carabine 3 positions) Alejandra Ramírez : 13e place au classement (tranchée olympique) ; 15e place (fosse olympique par équipe mixte) Gabriela Guadalupe Rodríguez : 12e place au classement (Skeet).

Tir à l’arc

Alejandra Valencia : Médaille de bronze (équipes mixtes) ; Éliminé en quarts de finale (Individuel Classique); éliminé en quarts de finale (équipe féminine) Luis Álvarez : médaille de bronze (équipes mixtes) ; Eliminée en 32e de finale (Individuel Classique) Aida Román : Eliminée en Quart de Finale (Équipe Féminine) ; Eliminée en 16e de finale (Individuel Classique) Ana Paula Vázquez Flores : Eliminée en Quart de Finale (Équipe Féminine) ; Eliminé en 32ème Finale (Individuel Classique).

Triathlon

Cecilia Gabriela Pérez : Pas fini (Individuel) ; 16ème place (relais mixte) Claudia Rivas : Pas fini (Individuel) ; 16ème place (relais mixte) Crisanto Grajales : 31ème place (Individuel) ; 16e place (relais mixte) Irving Adrián Pérez : 46e place (Individuel) ; 16ème place (relais mixte).

Bougie

Demita Vega : 18e place, hors course finale (tableau de voile) Ignacio Berenguer : 23e place, hors course finale (tableau de course) Elena Oetling : 32e place, hors course finale (laser radial) Juan Ignacio Pérez : 17e place, hors la course finale (Finn).

Beach-volley

Josué Gastón Gaxiola : Éliminé en huitièmes de finale contre le Brésil José Luis Rubio : Éliminé en huitièmes de finale contre le Brésil.