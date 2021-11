« C’était la pire nuit de ma vie »

01/01/2021 à 21:22 CET

Le gardien de but de la Real Sociedad, Alex Remiro, est devenu ce dimanche l’un des protagonistes du derby basque que son équipe a fini par tirer contre l’Athletic. Une erreur de sa part, en essayant de dégager un ballon qui avait rebondi sur la barre transversale, s’est terminée par le but d’Iker Muniain dans le dernier souffle du match.

« Je n’ai pas pu dormir, j’ai passé mes heures à pleurer, à penser à ce qui s’est passé et à boire un verre », a-t-il avoué. Remiro dans le programme La troisième fois de ‘Movistar +’, dans lequel il a également fait une autocritique et s’est demandé : « Pourquoi je fiste, J’avais encore peur de la laisser morte. » « Une fois le ballon sorti, je savais que je devais aller vers lui de face plutôt que latéralement, mais le terrain était mouillé, le ballon était très rapide, et ce n’est pas un ballon à parcourir. avec les poings », a-t-il analysé. Le gardien a tranché sur son état d’esprit : « J’ai essayé d’aller m’entraîner avec le plus de force possible.

Il tenait également à remercier ses coéquipiers et anciens coéquipiers pour leur soutien après l’action. «Ce sont eux qui m’excitent le plus, à cause de ce qui s’est passé ces dernières années. Ils m’ont dit que je n’avais pas à être comme ça à cause d’une action, que j’avais sauvé l’équipe à quelques reprises, qu’elle avait fait une excellente saison », et j’ai rappelé qu’Unai Simón, le gardien de l’Athletic, a également a subi une action similaire dans le derby de la saison dernière. « Ils me disent que j’avais sauvé l’équipe deux fois au cours de la saison et que je n’avais pas à être comme ça, que je n’avais pas à craquer », a-t-il expliqué. .

Avant l’action du but, le ‘txuri-urdin’ avait été le protagoniste avec un geste que la paroisse de rojiblanca n’aimait pas, lors de la célébration de l’expulsion de son ancien coéquipier Iñigo Martínez, voyant le deuxième jaune. « Je frappe la balle et quand on profite de quelque chose dans une action, comme un deuxième jaune, je le célèbre, mais c’est à cause du contexte du jeu, pas parce que c’est Iñigo MartinezCe n’est pas parce que c’est lui », a-t-il déclaré dans l’émission.