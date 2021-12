« C’était la première fois que Kobe me rappelait Jordan »

Il y a toujours un jour où un joueur commence son parcours pour devenir une légende. Et celui de Kobe Bryant n’était pas, malgré tout, le 19 juin 2000. Quelques jours plus tôt, face aux Blazers, le gardien s’était imposé lors du septième match de la finale de la Conférence Ouest, lorsque la défense de Mike Dunleavy a régulièrement empêché les Lakers de passer les balles à Shaq. Lorsque cela s’est produit et avec une différence pour l’équipe de l’Oregon qui est devenue 16 points au début du quatrième quart-temps, les Black Mamba ont décidé que c’était leur moment : 25 points, 11 rebonds, 7 passes et 4 contres avec seulement 2 défaites. +8 avec lui sur le terrain et une défense parfaite sur Steve Smith, un joueur qui a laissé 0 point dans les 11:40 dernières du match. Ce jour-là, avec les Lakers à terre, psychologiquement hors de la série après s’être permis d’égaliser une avance de 3-1, Kobe a changé l’histoire et s’est fait un nom dans la meilleure ligue du monde. Il est devenu grand face à l’équipe des grandes stars (Sabonis, Stoudemire, Pippen, Smith, Brian Grant, Bonzi Wells, Schrempf…) Et, à 79-79, il a effectué deux lancers francs, un panier à sauter contre Scottie Pippen, puis a aidé Shaq à condamner le match et à faire partie de l’une des photos les plus emblématiques de l’histoire de la NBA.

Rien de tout cela ne s’est produit le 19 juin 2000, quelques jours après l’héroïsme du fils prodigue. Kobe a toujours pensé que son chemin vers NBA Olympus était ancré dans prédestination, courage, fierté et son désir ardent de devenir le plus grand joueur de tous les temps. C’était un jeune garçon qui s’était fixé une série d’objectifs dans son enfance, et il se battait chaque jour contre lui-même pour les atteindre. Les airballs contre les Jazz et les éliminations lorsqu’ils étaient candidats en 1997, 1998 et 1999 donnaient à réfléchir pour certains Lakers qui disaient au revoir à Del Harris et saluaient joyeusement Phil Jackson, qui se jeta métaphoriquement dans les bras de la franchise et de Jeannie Buss, sa fille. du propriétaire, littéralement. Le Maître Zen a promis au Docteur Buss trois et même quatre sonneries le jour de sa présentation., et sa confiance en lui a surpris le président. Et, lors de sa première saison, il a mené les Lakers à un record de 67-15, a exploité la version la plus animale de Shaquille O’Neal et a commencé à traiter avec Kobe Bryant, dans ce qui seraient les premières étapes d’une relation qui a marqué la prochaine décennie de la NBA. Personnellement pour eux. Et narrativement pour tout le monde.

Phil Jackson a fait une équipe pour lui : il a signé Ron Harper et AC Green, le dernier bastion des Showtime Lakers. Il a laissé Robert Horry avoir des galons, il a mis des vétérans comme John Salley sur la liste, a fait le triangle offensif afin que Shaq soit rempli de balles et a réussi à contrôler l’ego de Kobe juste assez pour réussir. O’Neal a été nommé capitaine et Harper, participant des trois derniers anneaux des Bulls, deuxième capitaine, au détriment d’un Kobe dont il faudrait contenir l’esprit. Derek Fisher est devenu quelqu’un d’important sur et en dehors du terrain et un attaquant comme Glen Rice, un ancien All Star avec les Hornets, est venu dans l’équipe. En fait, la toute nouvelle signature de Los Angeles est venu avant Scottie Pippen, une demande spéciale d’un Jackson qui s’est fâché contre Jerry West pour ne pas avoir vu sa demande satisfaite. Le directeur général, quant à lui, n’a pas pu entrer dans les vestiaires avant, après ou pendant les matchs sur ordre du coach. La relation s’est détériorée, West s’est retiré de l’entité, s’est personnellement séparé de Doctor Buss et a quitté la franchise à la fin de la saison après 40 ans de service diligent et une dernière faveur spéciale, faisant atterrir Kobe Bryant au repêchage. C’est dit bientôt.

La fièvre jaune revient au sommet

Andrés Montes a parlé de fièvre jaune pour désigner ces Lakers. Bientôt, la supériorité d’O’Neal sur le reste et la puissance sont devenues évidentes, élevées au sommet et au point culminant total et absolu de sa carrière sportive : 29,7 points (top en carrière), 13,6 rebonds (deuxième meilleur), 3,8 passes décisives (doubler ses chiffres après l’arrivée de Jackson) et 3 contres. Il était MVP de la saison, du All Star et serait également de la finale. Mais Kobe serait celui qui ferait face à son poids, sa profonde introspection et sa capacité à surmonter en ne se considérant pas comme le leader absolu d’une équipe qu’il considérait, et serait finalement, la sienne. Le Black Mamba est allé à 22,5 points, avec plus de 6 rebonds et 5 passes décisives, et a connu une saison défensive historiquement bonne qui n’a pas été récompensée par le prix du meilleur défenseur en raison de la coutume de la NBA, devenue une tradition à l’époque, pour donner le récompense toujours aux hommes de grande taille. Cette année-là, Alonzo Mourning, autre pivot expert de l’époque, répète. Et à juste titre, car le fait que ce n’était qu’un autre gagnant ne veut pas dire que celui qui l’a gagné l’a fait injustement.

Au final, et après 67 victoires, tout se jouerait lors du quatrième match de la Finale. Les Lakers ont atteint le dernier tour des playoffs après avoir battu les Kings de manière tachycardique (3-2), les Suns de Jason Kidd (4-1) et les Blazers de la série historique susmentionnée que l’Occident a décidé. Les Pacers, après deux finales orientales consécutives, ont atteint la série finale au cours de la troisième et dernière année de l’ère Larry Bird, qui a promis qu’il resterait trois ans sur le banc de l’Indiana … et il l’a réalisé, une chose rare dans un monde de promesses non tenues. Bucks, Sixers et Knicks ont été les victimes de la franchise d’Indianapolis, qui n’a rien pu faire lors des deux premiers matchs contre un Shaquille absolument imparable, avec ces numéros de Wilt Chamberlain que même Michael Jordan, dans ses titres, n’a pu imiter : 43 + 19, avec 4 passes décisives dans le duel initial, auquel il a également ajouté 3 contres ; et 44 + 24, avec 4 passes et 3 contres dans le deuxième. Quelque chose d’inattaquable qui a été éclipsé par un fait qui pourrait être décisif : Jalen Rose, qui est allé à 30 points et 9 rebonds dans ce match, a mis son pied sous Kobe Bryant après avoir tenté un tir sauté, dans un jeu très similaire à celui que nous vu avec Zacha Pachulia et Kawhi Leonard.

Bryant n’a plus rejoué dans ce match et voulait sauter au premier à cet endroit qui prie pour que dans 49 états c’est le basket mais c’est l’INDIANA. Mais Phil Jackson le vit tellement souffrir qu’il ne le laissa pas sauter sur la piste. Les Lakers ont perdu par 9 et ont affronté le quatrième, la clé, avec pour mission de gagner ou de voir comment leurs rivaux ont égalé l’égalité. Kobe a demandé, a presque supplié Jackson de lui présenter le jeu et le maître Zen a cédé et l’a inclus dans le quintette. Et c’est sa soirée, marquée par une variante mettant en vedette Larry Bird, qui a assis Rick Smits, un centre avec une très bonne main, dans le dernier quart-temps, alors que Shaq était avec 5 fautes et que le duel était au poing. Smits est sorti en prolongation, a marqué 8 points sans raté (3 field goal et 2 lancers francs), a pris le sixième à O’Neal et a confirmé que Bird avait fait une erreur au quatrième quart en le laissant sur le banc. Et à ce moment-là, alors que les Lakers étaient sans leur grande référence, l’homme est apparu qui peu de temps auparavant se tordait de douleur à chaque fois qu’il reposait sa cheville, une blessure d’un jeu que Rose a reconnu, plus tard, qu’il avait été intentionnellement .

Kobe a marqué 8 points en prolongation avec 4 sur 5 de field goal, a donné une master class à 6 mètres, a mis un énorme bouchon sur Austin Crosherese qui a généré des applaudissements de son banc (Shaq, expulsé, en tête) Il a joué des tirs avec de nombreuses secondes au tableau d’affichage et, à 117-118 pour les Angelenos, a saisi un rebond impressionnant sur une tentative fantaisiste de Brian Shaw et a poussé le ballon contre le tableau avec 5,9 secondes à jouer pour donner aux Angelenos un avantage qui serait plus tard être définitif. Un dernier lancer franc des Pacers et l’échec de Reggie Miller (35 points dont 6 sur 9 en triples) ont certifié la victoire des Lakers, le final 118-120 et un 3-1 qu’Indiana ne serait plus en mesure de lever. Les Lakers, qui ont perdu le cinquième match, se sont résolus au sixième avec 26 points et 10 rebonds et 4 passes décisives de Kobe, et 41 points, 12 rebonds et 4 blocs de Shaquille, finalement MVP de la finale. Et ça a toujours été l’équipe de Shaq ; Mais jamais, dans l’histoire de la NBA, une seconde épée n’a été aussi proche de la première ni n’a réussi à converger de telle manière avec la première, la passer par dessus dès 2003 puis se soulever, avec l’adieu de O’Neal et la polémique qui l’accompagnait, comme le visage d’un projet qui était définitivement le sien.

C’était le match de Kobe, sa première grande performance en finale de la NBA. Et bien que son premier pas vers la légende ait été le septième match de la série qui a décidé les éliminatoires de l’Ouest, la résilience et l’endurance à la douleur affichées au quatrième tour contre les Pacers Ils ont permis à Phil Jackson d’avoir un déjà vu qui a déclenché le souvenir nostalgique de Jordan. Et c’est ainsi que le mythique coach s’en souvient dans l’un de ces livres où il revient sur ses souvenirs, Eleven Rings : « C’était la première fois que Kobe me rappelait Jordan. » Et ce n’était pas à cause de l’obsession du Black Mamba pour His Airness. Ni à cause de l’imitation quasi millimétrique des mouvements du basketteur qu’il aimait tant. C’était l’endurance de la douleur à la cheville, la résistance aux coups, l’énorme force intérieure qui émanait de sa personne. Tout cela a permis à Kobe d’être, et de continuer à être aujourd’hui, la personne qui s’est rapprochée, ou même concouru, avec le plus grand désir vorace de gagner dans l’histoire de la NBA. Un match où il a terminé, à 21 ans, avec 28 points (14 sur 27 en field goal), 4 rebonds et 5 passes décisives. Presque rien.