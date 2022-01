c’était la tempête exceptionnelle de 2021

09/01/2022 à 09:03 CET

Redaction

Il y a un an, Filomena a montré que vous pouvez skier sur la Gran Vía de Madrid, descendre les escaliers du métro en faisant de la «neige» ou faire de la luge à El Retiro, car la nature est capable de paralyser une grande ville en laissant derrière elle des images si difficiles à voir. comment ils se répètent dans le reste du siècle.

« Les chutes de neige que Madrid a subies les 8 et 9 janvier 2021 sont très probablement les pires depuis plus de cent ans. par intensité en 24 heures et par l’épaisseur accumulée & rdquor;, ils assurent de l’Agence météorologique d’État (Aemet), qui remonte à 1904 pour trouver dans le centre de l’Espagne une situation de froid extrême et de neige similaire à celle de l’année dernière.

Filomena était la sixième rafale de la saison 2020-2021 et le Service météorologique espagnol l’a baptisé ainsi le mardi 5 janvier 2021 en raison des avertissements émis pour les jours suivants, qui annonçaient l’arrivée dans la péninsule en provenance des îles Canaries d’une tempête de vent et de pluie qui se déplacerait vers le nord-est , laissant sur son passage d’abondantes chutes de neige dans de vastes zones de l’intérieur.

« Cette tempête était un épisode absolument exceptionnel en Espagne, à la fois en raison de l’extension et de l’épaisseur des chutes de neige historiques et de la vague de froid qui a suivi, tout à fait remarquables en termes d’amplitude, de durée et de records atteints & rdquor;, ont souligné .verde de l’Agence météorologique d’État (Aemet).

Tempête de neige en janvier à Madrid | Europe Presse

Bien que Filomena se soit fait sentir dans toute l’Espagne et que les premiers jours de janvier aient laissé des pluies abondantes en Andalousie, en particulier à Malaga, le pire a été pris par Castilla y León, Castilla-La Mancha, et en général le centre de la péninsule, en particulier le sud-est de la Communauté de Madrid et sa zone métropolitaine.

Jusqu’à 60 centimètres de neige sont tombés à Madrid

Dans la ville de Madrid, jusqu’à 40 centimètres de neige sont tombés dans des zones telles que Cuatro Vientos ou le parc El Retiro et jusqu’à 60 centimètres dans le sud-est de la Communauté, ce qui a réduit la mobilité au minimum et forcé activer les services d’urgence, la protection civile et même l’UME faire face à une situation sans précédent jusqu’à présent ce siècle.

Le conseil municipal de la capitale a été contraint de fermer les parcs et jardins en raison du danger posé aux piétons par les près de 441 000 arbres qui n’ont pas survécu au défi de Filomena et environ 5% d’entre eux ont fini par tomber à cause du poids de la neige et de la glace. ou ils ont été abattus parce qu’ils ne pouvaient pas être sauvés.

Même le maire de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a même demandé aux citoyens de ne pas quitter la maison, mais certains l’ont ignoré et ces trois jours de janvier ont laissé des images aussi inédites et particulières que celles de Madrid qui ont voyagé à ski dans les rues les plus centrales. ou dans des traîneaux improvisés tirés par des chiens peu ou pas habitués à ces tâches.

Après que les chutes de neige se soient arrêtées et que le ciel se soit dégagé, le dimanche 10 janvier, une « extraordinaire & rdquor ; vague froide météo qui a duré jusqu’au 17, laissant des minimums de -26,5 degrés à Torremocha del Jiloca ou de -25,4 à Bello, toutes deux dans la province de Teruel, ou de -25,2 degrés à Molina de Aragón (Guadalajara).

Image de chute de neige | time.com

La neige intense et le froid ont causé quatre morts (un couple à Malaga, un homme à Madrid et un autre à Saragosse), a paralysé l’économie, laissé des centaines de personnes bloquées sur les routes, contraint de suspendre les cours et la circulation des trains dans de nombreux endroits en Espagne et a conduit à Le Conseil des ministres déclare une zone catastrophique dans huit communautés autonomes (Andalousie, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Asturias, Aragon, La Rioja et Navarra).

Aide à la réparation des dommages

Le gouvernement a approuvé l’aide de 509 millions d’euros pour aider à réparer les dommages causé par la tempête dans les zones touchées, dont 60% iraient à la Communauté de Madrid pour être la plus touchée avec Castilla-La Mancha.

Le Groupe d’assurance des entités combinées d’assurance agraire (Agroseguro) a calculé environ 80 millions d’indemnisations pour les dommages causés dans l’agriculture et l’élevage, particulièrement grave à Madrid, Castilla-La Mancha ou Aragon, dont les gouvernements ont approuvé des aides financières spéciales en dehors de celles incluses dans l’arrêté royal sur les mesures d’urgence approuvées par l’État.

Et qu’est-ce qui a causé cette tempête inhabituelle et inattendue? Cayetano Torres, météorologue de l’État, explique à .verde que l’origine était dans le «choc & rdquor; de deux masses d’air, une très froide et sèche du nord-est à des niveaux bas et l’autre relativement chaude et humide à des niveaux moyens d’Afrique du Nord, « semblable à l’impact de deux trains dans le centre de l’Espagne & rdquor ; qui a déclenché une puissante chute de neige et la vague de froid polaire qui a suivi.

Cet expert ne lie pas tant Filomena au changement climatique qu’à d’autres événements météorologiques extrêmes liés aux températures élevées, notamment les vagues de chaleur, les tempêtes tropicales ou les fortes pluies.

Selon Torres, les chances d’un autre Filomena dans les endroits qui ont subi la tempête il y a un an sont d’environ 1 % en 100 ans, ou 0,04 % lorsque la probabilité est qu’elle se répète deux années de suite.

Et il ajoute : « Les systèmes de prédiction sophistiqués d’Aemet, basés sur la science et non sur des calculs de voyants ou de visionnaires, ils ne reflètent même pas à distance un épisode comme Filomena; Au contraire, une période très agréable nous attend dans les prochains jours de janvier & rdquor ;.