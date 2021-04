c’était la transition du pouvoir dans les réseaux sociaux

Voici comment Twitter fournit le contrôle officiel du compte à Biden 1:02

(Entreprise CNN) – Lorsque Joe Biden a prêté serment en tant que président des États-Unis, une autre transition de pouvoir a eu lieu sur les réseaux sociaux.

Mercredi, Biden et son équipe ont eu accès à une longue liste de comptes officiels du gouvernement sur les principales plateformes de médias sociaux. Cela inclut le compte @POTUS sur Twitter. Sur simple pression d’un bouton, l’administration Biden a hérité d’un mégaphone numérique ayant le potentiel de générer des nouvelles et de façonner l’image publique du gouvernement américain.

Le transfert de ces comptes officiels, qui incluent non seulement ceux représentant Biden et la Maison Blanche, mais ceux de presque toutes les branches du gouvernement, est apparu comme un aspect important de la transition plus large du pouvoir, en particulier après que Twitter soit devenu hors ligne. plate-forme pour l’ancien président Donald Trump.

Le transfert de comptes de réseaux sociaux vers Biden a une « grande valeur symbolique »

« Il a certainement une grande valeur symbolique », a déclaré David Lazer, professeur de sciences politiques et d’informatique à la Northeastern University. « La centralité de Twitter pour la marque et l’identité de Trump a rendu le moment encore plus significatif », a-t-il ajouté.

Trump a utilisé son compte Twitter personnel, @realdonaldtrump, pour faire des annonces politiques importantes, licencier des employés, attaquer des critiques et diffuser de fausses informations. Twitter a suspendu définitivement son compte plus tôt ce mois-ci après l’insurrection meurtrière de Capitol Hill.

En plus du compte @POTUS, qui a été créé sous l’administration Obama, Twitter a transféré @WhiteHouse, @VP, @FLOTUS et @PressSec vers la nouvelle administration. Twitter a également créé un nouveau compte, @SecondGentleman, pour le mari de la vice-présidente élue Kamala Harris, Doug Emhoff.

Critique de la décision de Twitter

Il s’agit de la deuxième transition de Twitter entre administrations présidentielles, lancée en 2006. Cependant, contrairement à la transition d’il y a quatre ans, l’administration Biden n’a pas hérité des dizaines de millions d’abonnés pour chaque compte. Au lieu de cela, les personnes qui utilisent le réseau social et qui suivent auparavant des comptes Twitter officiels de la Maison Blanche ou qui suivent actuellement des comptes Twitter Biden ou Harris «pertinents» reçoivent des alertes dans l’application et d’autres notifications concernant le processus de dépôt. a déclaré dans un article de blog.

La décision a été critiquée par le groupe Bien. À partir de l’environnement, ils ont dit que cela « politise inutilement ce qui autrement devrait être un transfert routinier de communication d’une administration à l’autre ». Mardi soir, le compte @POTUS comptait environ 33 millions d’abonnés, tandis que les comptes @FLOTUS et @VP en comptaient 16 millions et 10 millions, respectivement.

L’approche de Facebook

L’approche de Twitter contraste avec celle d’autres réseaux sociaux tels que Snapchat et YouTube. Ces plates-formes ont déclaré que l’administration Biden conserverait les abonnés actuels qui ont les comptes respectifs de la Maison Blanche.

Facebook et sa filiale Instagram ont transféré les comptes sur les deux plateformes à l’équipe de Biden. Cela inclut les pages Facebook POTUS et FLOTUS et le compte Instagram de la Maison Blanche. Ces plateformes ont également doublé le nombre d’abonnés de la page Facebook et du compte Instagram de Joe Biden à la page et au compte officiels POTUS.

Bien que l’équipe de Biden n’hérite pas de tous les abonnés Twitter, elle ne part pas non plus de zéro. Le compte Twitter @ Transition46 de Biden est devenu @WhiteHouse, @PresElectBiden est devenu @POTUS, @SenKamalaHarris est devenu @VP, @FLOTUSBiden est devenu @FLOTUS et @PressSecPsaki est devenu @PressSec.