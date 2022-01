C’était la vie de Georgina Rodríguez avant de rencontrer Cristiano Ronaldo

Dans le dernier d’entre eux, le mannequin espagnol évoque ses débuts difficiles à Madrid, la ville dans laquelle elle a déménagé pour gagner sa vie et dans laquelle elle a exercé divers métiers avant de rencontrer l’amour de sa vie. C’est dans un magasin de luxe de la rue centrale de Serrano, où elle travaillait comme vendeuse, que Georgina a pu regarder pour la première fois l’attaquant du Real Madrid dans les yeux, avec qui elle a commencé sa romance médiatique peu de temps après.

« Mon arrivée à Madrid a été formidable. Je cherchais beaucoup d’appartements pas chers, 300 euros. Et je me suis retrouvé dans un appartement qui avait été une cave… Un froid en hiver et une chaleur en été… », assure le maintenant designer et danseur dans une pièce promotionnelle partagée sur Instagram. Heureusement, cette rencontre fortuite avec la star du ballon rond a irrémédiablement changé son destin. « Le jour où j’ai rencontré Cristiano… Ma vie a changé », confie Georgina avec émotion.