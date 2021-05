C’était la vraie relation entre Michelle Salas et le manager de Luis Miguel

Michelle a rencontré Asensi à l’âge de 18 ans et il était plus âgé qu’elle de 20 ans. Leur relation amicale a commencé lorsqu’elle a déménagé à Los Angeles avec son père et Aracely Arámbula. Ils ont commencé à se fréquenter et bientôt leur amitié s’est transformée en quelque chose de plus.

La fille d’« El Sol » a trouvé en lui un grand soutien depuis il était toujours conscient d’elle, l’a aidée à entrer dans l’industrie du mannequinat et l’a amenée à l’UCLA pour étudier le design graphique.

Leur relation amicale s’est rapidement transformée en quelque chose d’amoureux et chaque fois qu’ils le pouvaient, ils s’échappaient ensemble en vacances, allaient manger, sortaient au cinéma et au théâtre, si vite les paparazzi les surprirent en train d’avoir des témoignages d’amour en public. C’est alors qu’en 2008, le journal El Centro a révélé des e-mails où Michelle a mis en évidence ses sentiments d’amour pour lui ; Les médias ont également partagé des photographies du couple de manière romantique et visiblement elles sont parvenues aux yeux de Luis Miguel, qui de son côté avait déjà envoyé Enquêtez sur la prétendue liaison de votre fille avec son manager.