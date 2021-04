C’était la vraie réunion de Luis Miguel et Michelle Salas en 2008

En 2018 Stephanie Salas a expliqué à Bonjour! que de 3 à 6 ans, Luis Miguel fréquentait sa fille, même Luisito Rey vivait encore. Il a raconté que lorsque le Soleil l’a vue, il a dit: “Comme elle me ressemble, ma fille est divine!” A partir de là, il “fréquenté régulièrement la fille pendant environ trois ans. Je l’ai personnellement emmenée chez lui, où lui, son grand-père Luis Rey et toute sa famille l’aimaient beaucoup, ils se sont bien amusés, Ils l’ont gâtée et la fille est revenue très heureuse et pleine de cadeaux”Stephanie a raconté à Hello!.

Cela faisait environ 11 ans que Luis Miguel était complètement absent de la vie de sa fille. “J’ai arrêté de le voir à environ six ans. Évidemment, j’ai de la fierté. Je m’en fous s’il me donne des cadeaux, tout ce que j’ai voulu du matériel que j’ai eu de ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, ma tante et ma mère », a déclaré Michelle dans cette interview sur la couverture de Who.