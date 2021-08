C’était le combat de Pacquiao contre Mayweather en 2015 : 410 millions de revenus

Cinq ans d’attente pour 36 minutes qui resteront dans les mémoires comme les plus attendues de l’histoire de la boxe. C’est ainsi que de nombreux fans continuent de résumer le combat qu’ils ont eu Floyd Mayweather et Manny Pacquiao le 2 mai 2015. Cela fait plus de six ans depuis ce procès, mais les commentaires négatifs à son égard résonnent toujours. « Il était en retard », « Pacquiao était blessé », « ils étaient en déclin » ou « Pacquiao était déjà dans le marasme », sont des phrases qui ont inondé tous les groupes au lendemain de l’affrontement. La vérité est que le spectacle n’était pas aussi coloré que prévu, quelque chose d’autre part qui arrive généralement quand il y a beaucoup d’espoirs placés sur quelque chose. Ce qui est indéniable, c’est que le combat fait partie de l’histoire de la boxe.

On se souvient de ses cinq premières années pour ce que cela signifiait. Mayweather a menacé de prendre sa retraite en 2008. Il était considéré comme le numéro un et n’avait pas affronté son principal antagoniste, Manny Pacquiao. À son retour un an plus tard, le buzz autour du combat s’est installé, mais ce n’est qu’en 2015 que le combat a finalement eu lieu. Le meilleur moment des deux aurait été quand ils se sont assis pour la première fois, en 2010, mais ces procès traînent toujours et cette fois le délai était trop long. Malgré cela, c’est arrivé et les chiffres économiques font encore peur aujourd’hui.

Les 16 800 billets disponibles au MGM Grand Arena de Las Vegas ont été vendus (plus de 70 millions de dollars de collecte), et cela coûtait entre 1 500 et 7 500 dollars (en revente ils ont atteint jusqu’à 40 000 et ont été demandés jusqu’à 350 000 dollars). De plus, le PPV (il oscillait entre 90 et 100 dollars) a réalisé 4,6 millions de ventes. Les droits ont également été vendus à 175 pays… au total, On estime que la collecte du combat était de 520 millions de dollars. Mayweather en a empoché environ 180 au total et le Philippin, environ 120. Les chambres à Las Vegas coûtaient en moyenne 512 $ la nuit.

Le combat a arrêté le monde et n’a donné envie à personne de manquer l’événement. Beaucoup d’attentes se sont traduites par une grande déception, à savoir que le fan peu compris s’est ennuyé et que l’expert n’a pas apprécié à 100%. Avec les années, vous pouvez voir comment ce sont deux futurs membres du Hall of Fame qui ont développé un jeu d’échecs très intelligent. Boxe haute en carats.

Le style défensif de Mayweather l’a emporté sur le féroce de Pacquiao. La victoire était sans discussion, Floyd l’a emporté par décision unanime (116-112, 116-112 et 118-100) et a remporté les ceintures poids welter WBC, WBA et WBO. Il n’y a même pas eu de controverse, mais elle a été générée plus tard. Il a toujours été souligné que Pacquiao s’est battu avec une blessure à l’épaule, d’autres soulignent que cela s’est produit pendant le combat. La seule certitude est que PacMan a subi une intervention chirurgicale après ce combat. Maintenant, pour célébrer son cinquième anniversaire, Compubox a publié plusieurs données qui peuvent faire la lumière. Le Philippin a lancé douze coups puissants au quatrième tour et un seul au cinquième. Pendant ce temps, dans le sixième il y en avait treize et dans le septième deux. Il y avait quelque chose, mais il restera pour le mysticisme du combat. Compubox a également proposé une autre information qui montre clairement que la perception du grand public pourrait être erronée : Mayweather avait une précision de 34,8% dans ses coups et PacMan une précision de 19,4%. Le stratège défensif impose sa loi.