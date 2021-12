C’était le Gala des Valeurs Sportives

21/12/2021

Le 17 décembre 2018, il y a trois ans maintenant, naissait le Sports Values ​​Gala. Nous avons été pionniers dans la presse espagnole en organisant un événement unique et authentique... qui a créé une école, ce dont nous sommes particulièrement fiers.

Alors nous affirmâmes sans détour que nous étions venus pour rester, que nous ne serions pas une fleur d’un jour. Et nous voici. De nouveau. Démontrer que le chemin se fait à pied, avec des faits. Même surmonter les difficultés d’une pandémie qui, loin de nous faire plier, nous a donné plus de force pour nous surmonter nous-mêmes. Et pour la quatrième fois, nous sommes revenus à Madrid en tant qu’épicentre du sport espagnol, soulignant notre désir d’être un journal ouvert sur le monde qui nous entoure, c’est-à-dire universel, sans frontières.

Les valeurs sont récompensées

Nous comprenons le sport comme une compétition qui franchit des buts et accroche des médailles, oui, mais aussi comme gardien du meilleur de nous-mêmes, qui doit être un exemple pour la société et qui peut nous donner des moments uniques. Histoires de solidarité, d’effort, d’amélioration et d’esprit sportif. Et précisément tous ces exemples, au-delà des podiums, sont ceux que SPORT veut récompenser et reconnaître. Car, comme le dit notre devise, les valeurs sont récompensées. Et quoi de mieux que la maison du sport espagnol, où le mouvement olympique et ses idéaux sont promus et diffusés, le siège du Comité olympique espagnol (COE), pour célébrer la quatrième édition des Valeurs du sport.

Nous n’aurions pas pu être mieux accompagnés. Les trois plus hautes autorités du sport espagnol étaient avec nous. D’une part, Miquel Iceta, ministre de la Culture et des Sports du gouvernement espagnol. De l’autre, Alejandro Blanco, président du Comité olympique espagnol. Et aussi José Manuel Franco, président du Conseil supérieur des sports.

C’était précisément Alejandro Blanco, réélu pour la cinquième fois il y a quelques semaines, qui a reçu le ‘Event Award‘. Lluis Mascaró, directeur de SPORT, a expliqué les raisons de ce prix : « Le mouvement olympique a pu surmonter les guerres mondiales, unir les races et les religions, ainsi que les pandémies, et donc personne ne représente mieux les valeurs du sport que l’Olympique mouvement & rdquor ;.

Lors d’une nuit émouvante, qui a respecté tous les protocoles sanitaires requis par le moment que nous vivons, le beau discours que le légendaire Pau Gasol nous a prononcé depuis les États-Unis a touché une corde sensible, nous remerciant pour le ‘Legend Award’.

Travail en équipe

Il y avait aussi l’un des leaders les plus médiatiques de la scène sportive, Javier Tebas, le président de la Ligue de football professionnel, qui a remis le « Prix de sélection » à l’équipe nationale féminine de rugby. Son capitaine a prononcé l’une des phrases de la soirée : « Dans notre sport, personne n’est plus important que l’équipe.

Nous avons également été émus par le discours de l’olympienne Maialen Chourraut, prix ‘Female Values’, je prie à Tokyo en eaux vives après avoir été mère : « Merci à celles qui m’ont accompagnée pour faire de ce parcours de mère une réalité sans abandonner le rêve de poursuivre l’or olympique & rdquor ;.

L’auditorium du COE a grondé des applaudissements reçus par Nil García et Hamza Zeroual, deux jeunes athlètes de 16 ans. Le premier a soulevé le second dans une course de 1500 haies au Campionat de Catalunya et l’a « poussé » à franchir la ligne d’arrivée en premier. Un geste sportif hors du commun qui méritait la reconnaissance de l’ensemble du monde sportif.

Le gala des valeurs sportives s’est clôturé par la remise du prix au grand gymnaste Ray Zapata, qui a révélé l’énorme personnalité qu’il chérit : « Si quelqu’un vous dit que vous ne pouvez pas, rebellez-vous. Avec le travail, tout peut & rdquor;, il prétendait en présence de Javier Moll, président de Prensa Ibérica qui lui a remis le prix.

Javier Moll a certifié avant ceux qui présentent la vocation internationale du SPORT « avec 11,5 millions d’utilisateurs uniques sur le web, dont 40% viennent de l’étranger ». Et il a expliqué que « ces récompenses vont au-delà du triomphe sportif. Ils récompensent le respect, l’esprit sportif, l’éducation, des valeurs qui sont l’essence du sport & rdquor ;.

Était quand Olga Viza, cette extraordinaire présentatrice et journaliste, a mis un terme à un gala qu’elle a su diriger avec maestria. Et avec une voix indubitable, la même que SPORT a voulu le mettre pour la quatrième année consécutive. Et nous reviendrons. Nous vous donnons notre parole d’honneur.