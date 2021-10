C’était le ‘I Women in Sports Awards’

25/10/2021

Le à 22:55 CEST

SPORT et FEMME, FEMME et SPORT. La somme des deux titres de Prensa Ibérica, leurs synergies et leurs efforts collectifs, nous ont permis de vivre hier soir, dans l’ancienne usine Estrella Damm de Barcelone, le gala des « I Women in Sports Awards ». Un événement de dimension nationale, diffusé en direct par le programme TVE ‘Teledeporte’, pensé, conçu, créé et conçu pour donner la visibilité que les femmes méritent dans le monde du sport et dans tous les domaines qu’il englobe.

Un gala pour récompenser des carrières brillantes, des histoires de dépassement, des jalons sportifs, des comportements individuels et collectifs, des initiatives, où les protagonistes, avec une majuscule, ont été des femmes qui par le sport ont fait ou font l’histoire et qui ont laissé leur empreinte.

Engagé

Pour la première fois dans la presse espagnole, un groupe éditorial national a acquis l’engagement social de donner de la visibilité aux sportives. Avec des faits, en se concentrant sur eux et en reconnaissant leurs mérites.

Pendant le gala, il y avait des messages très émouvants, des parlements très pertinents, comme le message envoyé depuis la scène par Aitor Moll, PDG d’Iberian Press: & rdquor; Nous pensons qu’il est essentiel de soutenir le sport féminin et de lui donner de la visibilité, car nous sommes des défenseurs de l’égalité & rdquor ;. A ajouté Aitor Moll, qui a remis le prix à l’historique Ona Carbonell, « nous nous engageons dans ce projet dans le cadre de notre responsabilité sociale, car l’effort derrière le sport féminin est une grande valeur pour la société & rdquor;.

Parité

Justement, la grande championne de natation synchronisée, Ona Carbonell, a souligné la parité qui existait aux derniers Jeux olympiques de Tokyo entre les athlètes masculins et féminins. Et il a également défendu la possibilité de pouvoir continuer à être un athlète d’élite après la maternité.

Le gala a commencé par la belle histoire de l’effort personnel de la joueuse de tennis canarienne Carla Suárez, qui est revenue sur les courts après avoir vaincu un cancer. Impossible de trouver un meilleur récipiendaire du prix d’excellence.

Le champion olympique du triple saut Yulimar Rojas, la gazelle cubaine qui rivalise avec les couleurs du FCBarcelone, n’a pas pu être présent physiquement, mais à travers une vidéo.

C’est précisément le club du Barça qui a été le protagoniste de la soirée, car l’exploit extraordinaire de la première équipe féminine a été récompensé, qui a signé la saison dernière le triplé historique, avec sa première Ligue des champions. Grâce à eux aujourd’hui, beaucoup de filles et de jeunes se regardent dans ce miroir.

Valeurs

L’un des messages qui s’est à nouveau inscrit dans la mémoire collective des personnes présentes était celui des valeurs. Cela a été expliqué par Ana María Parera, la mère du mythique Rafa Nadal qui est à l’origine de la Fondation de son fils avec sa belle-fille, Francesca Perelló. La Fondation Rafa Nadal est présente dans plus de 25 villes et également en Inde, permettant à tous les garçons et filles, quel que soit leur statut social ou économique, de faire du sport : « Pour nous l’important, ce sont les gens & rdquor ;.

Pour des raisons évidentes, nous sommes très satisfaits de voir un exemple pour des générations de journalistes sur le stand. Un prix de la communication qui ne pouvait pas tomber entre de meilleures mains : Paloma del Río.

Commanditaires. La soirée FEMME et SPORT comprenait, entre autres invités, la présence du président du Parlement de Catalogne, Laura Borràs et David Escudé, délégué adjoint des sports de la Diputació de Barcelona.

Un gala qui n’aurait pas été possible sans le soutien des sponsors, Estrella Damm, Caixabank, Cupra, Iberdrola, Renfe, Inverlegal Advocats et Movistar et la collaboration de FCEnergía et RTVE.

Nous promettons de revenir l’année prochaine avec la deuxième édition, car nous ne nous lasserons jamais de donner de la visibilité au sport féminin.